La Justicia electoral resolvió este jueves que el Gobierno nacional deberá difundir los resultados de las elecciones legislativas del próximo domingo discriminados por provincia. De esta manera, se desestimó la intención de la gestión de Javier Milei de mostrar los datos de manera unificada a nivel país durante la noche electoral.

La decisión fue adoptada por la Cámara Nacional Electoral, en una resolución firmada por los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, quienes instruyeron a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior —encargada del conteo provisorio— a respetar la publicación por distrito.

El fallo llegó luego de un planteo realizado por el Partido Justicialista, la UCR y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los apoderados de las fuerzas opositoras habían advertido que un conteo nacional podría distorsionar la percepción de los resultados y afectar la transparencia del proceso.

En el centro de la disputa se encuentra la imagen inicial que se proyectará la noche del domingo, cuando a partir de las 21 se difundan los primeros datos del escrutinio provisorio. Mientras el oficialismo buscaba presentar un único resultado nacional que le permitiera exhibir una ventaja global, la oposición insistió en que cada distrito debía mostrarse por separado, dado que el peronismo como sello formal solo compite en 13 provincias.

En su resolución, el tribunal fue claro: “La difusión del escrutinio provisorio debe contemplar la división por cada distrito electoral”. La orden judicial busca mantener el criterio de transparencia y evitar interpretaciones políticas en una contienda donde cada provincia elige una cantidad distinta de representantes.

Las elecciones legislativas nacionales se celebrarán este domingo 26 de octubre. En el caso de Santa Fe, se renovarán nueve bancas de diputados nacionales, en un contexto de fuerte expectativa política tras los resultados provinciales, donde el oficialismo de Maximiliano Pullaro se impuso sobre el peronismo y La Libertad Avanza.