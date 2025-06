El Tribunal Oral Federal 2 aclaró este jueves que Cristina Kirchner podrá hacer uso del balcón de su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, y ratificó la colocación de una tobillera electrónica para garantizar el control de su detención. La decisión se tomó tras un pedido de aclaratoria de sus abogados, que buscaban evitar interpretaciones erróneas sobre las condiciones impuestas.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini señalaron que “el tribunal no ha vedado, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico del inmueble”, aunque instaron a la ex presidenta a ejercer “criterio, prudencia y sentido común” para no perturbar la tranquilidad del vecindario. La medida se conoció luego de la polémica por un discurso en el que Cristina ironizó sobre la supuesta prohibición: “Menos mal que no tengo macetas, porque ni siquiera las podría regar”.

El planteo fue presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes advirtieron que la ambigüedad de la resolución judicial podría derivar en sanciones para su defendida. En particular, citaron el inciso que le exige evitar conductas que alteren la convivencia pacífica. La defensa reclamó una respuesta “a la mayor brevedad posible” y obtuvo un fallo favorable.

Además de habilitar el uso del balcón, el TOF 2 reiteró la orden de colocar un dispositivo electrónico de vigilancia, y notificó al Ministerio de Seguridad para su inmediata implementación. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por defraudación al Estado, aunque el fallo no está firme. Desde su arresto domiciliario, ha buscado mantener visibilidad política.

El pedido de aclaración se produjo en simultáneo con la movilización de sectores del peronismo a Plaza de Mayo para respaldar a la ex presidenta. Durante el acto, militantes llevaron pancartas con consignas como “Tu balcón, nuestra alegría”, en respuesta a la restricción. Mientras tanto, el frente judicial sigue abierto y la defensa de Cristina insiste en remarcar su cumplimiento de todas las obligaciones procesales desde 2015.