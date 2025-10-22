Franco Casasola y Carla Deiana encabezarán el cierre de la campaña del Frente de Izquierda Unidad este miércoles a las 18 horas frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, llamando a apoyar a quienes “no se venden y no colaboran ni con Milei ni con Pullaro”.

Franco Casasola es el referente docente perseguido y encarcelado por el gobierno de Maximiliano Pullaro tras la sanción de la reforma jubilatoria y, en referencia a las elecciones de este domingo, el candidato del Frente de Izquierda llamó a rechazar a “las listas del ajuste y del FMI”, en referencia al gobierno nacional.

“De la mano del gobierno norteamericano están hundiendo al país y preparan un ajuste salvaje después del 27. La salida no puede ser un ‘mileismo de buenos modales’, como ahora busca mostrar el gobernador Pullaro, que defiende la misma política de ajuste. Ni esperar a votar de nuevo en el 2027, como plantea el peronismo. Son las fuerzas políticas que nos trajeron hasta acá.”

“Con la izquierda sabés qué votás: nos viste siempre en las calles y ahí vamos a seguir estando. Hay que fortalecer la bancada del Frente de Izquierda junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño e impulsar las fuerzas en las calles para derrotar el ajuste del gobierno y la entrega del país al imperialismo”, culminó Casasola.