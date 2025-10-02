La izquierda busca en este turno electoral abrir una cuña en el probable escenario de polarización entre el oficialismo libertario y la oposición de Fuerza Patria, o acaso en la posible puja de tercios en Santa Fe si prospera la propuesta de Provincias Unidas que promueve Maximiliano Pullaro y su gobierno del frente Unidos.

La lista de candidatos que impulsa el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Santa Fe la encabeza el docente rosarino Franco Casasola, quien concibe la coyuntura con la necesidad de “ponerle un freno a Milei”, y desde allí descree de la vocación opositora que declama Fuerza Patria.

“Se va develando la letra oculta del acuerdo de salvataje de Estados Unidos, tiene que ver con el ingreso de tropas norteamericanas, la intención de poner una base en Tierra del Fuego, privatizar empresas clave, una fenomenal entrega de soberanía”, describió el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), en Sí 98.9, en diálogo con Leo Ricciardino. Y completó: “Sigue el saqueo porque hoy le regala 1500 millones de dólares a 7 agroexportadoras y se lo niega a las discapacidades, a los jubilados, a la educación, a la salud”.

“Entonces, –prosiguió– hay que ponerle un freno en la calle y en el Congreso. Hubiese sido importante un paro nacional de las centrales sindicales mientras Milei se reunía con Trump en ese acto de tremendo cipayismo de entrega. Pero no lo hubo. Faltó movilización, que hasta ahora la única que le puso freno a Milei fueron los colectivos de discapacidades y de jubilados y jubiladas; o el movimiento de mujeres contra los femicidios y después del discurso en Davos”, analizó.

Por lo tanto, Casasola destaca que la izquierda es la única fuerza política que siempre toma la calle como ámbito de expresión popular, tal como convocan a nivel país Miriam Bregman y Nicolás del Caño.

Casasola aseguró que suele toparse con alguna persona que se declara peronista pero que luego le dice “los voy a votar a ustedes porque son los que están en la calle”. Y eso alienta la esperanza del FIT-U para pujar por una banca por primera vez desde Santa Fe, entre las 9 que se disputarán por este distrito el 26 de octubre.

“La gente tiene que pensar cómo quiere que se conforme ese Congreso. El peronismo discute acá si mete tres o cuatro diputados, pero el cuarto de su lista es Oscar Cachi Martínez, un hombre de Massa y por lo tanto de la embajada de Estados Unidos. ¿Quién enfrentará al FMI y a los ajustes?”, fustigó el dirigente. “En la resistencia al ajuste de Milei y de Pullaro estuvo la izquierda, no el peronismo”, agregó.

Casasola padeció en carne propia la persecución política y la represión del Estado provincial ante la protesta docente del año pasado. “Como trabajador docente, como defensor de la educación pública, me tocó resistir esa política de ajuste y que Pullaro me meta preso por decir algo sencillo, que no le aumenten la edad jubilatoria a las mujeres, no les aumenten los aportes para jubilarse y tantos otros ajustes. Eso es poner el cuerpo”, reforzó".

En la prédica de Casasola, las políticas que aplican Pullaro y Milei “son muy similares, por eso es preciso ponerle un freno para que no nos sigan hundiendo”.

Para el candidato, “es el momento de revalidar en las urnas el enfrentamiento a las políticas de ajuste con una expresión del FIT en el Congreso”. Los alienta la buena performance en la elección de convencionales constituyentes, y el fulgor de figuras nacionales como Bregman en Ciudad de Buenos Aires, Del Caño en territorio bonaerense, y el diputado jujeño Alejandro Vilca.

Casasola ahondó su cuestionamiento a la prédica de Fuerza Patria al relacionarlo con los yerros de su último gobierno. “La falta de un programa nos llevó al fracaso del Frente de Todos, no haber expropiado Vicentin cuando esos estafadores robaron millones de dólares a todos los argentinos. Qué importante hubiese sido tener una empresa estatal que intervenga en el mercado de granos para cuidar la comida de los argentinos”, enfatizó.