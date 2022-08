La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este domingo por la noche que "mañana a primera hora" recusará al presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Rodrigo Giménez Uriburu, y al fiscal Diego Luciani, al citar en Twitter una nota del diario Página 12 en la que se muestran imágenes de ambos funcionarios judiciales como parte del "mismo equipo" de fútbol, en el marco de un torneo jugado en una quinta de Mauricio Macri.



"El Poder Judicial argentino apesta", aseguró la exmandataria en un hilo de tuits, donde también afirmó que instruyó a su abogado para que "mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol", en alusión a Giménez Uriburu y Luciani.



La vicepresidenta hizo referencia a la nota de Página 12 titulada "Juicio contra Cristina Kirchner: Los partidos de fútbol del fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu en la quinta de Macri", en la que se ven imágenes de estos funcionarios judiciales con la misma camiseta, en el marco de un partido de fútbol que "que ambos jugaron en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, cuando era el Presidente de la Nación", según indica el texto periodístico.



"Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa "Obra Pública" jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista (Mariano) Llorens juega en el "mismo equipo" pero ese día faltó al partido", comenzó el descargo de Cristina Fernández, junto con una imagen que presenta a los acusados.



Fernández de Kirchner continuó con otro testimonio fotográfico: "En el 'mismo equipo' juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al Juez Cassanello en Olivos".



Además, la exmandataria evidenció "más jugadores", como "Jaime Méndez, Intendente de Cambiemos en San Miguel, que casualmente ayer estuvo con Macri en recorrida política por la localidad".



"La mezcla demuestra que no es mucha la imparcialidad que puede emerger de ese contubernio, al que se agrega que ese mismo equipo -Liverpool- también lo integra el juez de la Cámara Federal, Mariano Llorens, que no está en la foto en la quinta Los Abrojos porque ese día faltó a la cita", explica la nota de Página 12.



El texto de Raúl Kollmann calificó a este grupo como "La familia judicial" y recordó que este partido de fútbol "apareció en los diarios".



El 19 de agosto de 2019, en medio de una crisis económica y cambiaria que provocó la renuncia de Nicolás Dujovne y la llegada al Ministerio de Economía de Hernán Lacunza, "Macri no suspendió el campeonato de fútbol para mayores de 42 de ese domingo y los medios consignan que en la casona el mandatario se reunía con funcionarios, mientras que en la cancha, Liverpool mantenía el primer puesto del Nuevo Torneo Los Abrojos", señaló la nota.



El fiscal Diego Luciani interviene en el juicio oral y público en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.



La fiscalía comenzó su alegato el 1° de Agosto y continuará mañana con la cuarta de nueve audiencias, que culminará, según ellos mismos anunciaron, con el pedido de condenas para todos los imputados por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y defraudación, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.