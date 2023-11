La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) se expresó de cara al próximo balotaje y manifestó su apoyo a la continuidad de un modelo político que priorice a la producción nacional y que sostenga un Estado con un rol presente invirtiendo en salud, educación, ciencia y tecnología.

Esta manifestación coincide con la de otro sector de pequeñas y medianas empresas que en los últimos días declararon su apoyo total al candidato de Unión Por la Patria, Sergio Massa. Estas declaraciones se dieron también en simultáneo con expresiones del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien advirtió que las empresas que no se adapten a su plan, “irán a la quiebra”.

A través de un comunicado, desde Fisfe sostuvieron: “Más allá del respeto a la pluralidad ideológica de nuestra entidad y al carácter absolutamente apartidario de la misma, invitamos a todos los industriales santafesinos a reflexionar sobre la importancia de la defensa de la industria nacional y una integración inteligente al mundo, evitando la apertura indiscriminada de importaciones, proceso que siempre significó el cierre de nuestras fábricas y la pérdida de puestos de trabajo industriales”.

Durante la visita de Massa a Santa Fe esta semana, los directivos de la Federación le entregaron este documento y dejaron en claro su apoyo a las políticas que impulsa al candidato de Unión Por la Patria.

En ese sentido, el referente industrial de Santa Fe, Walter Andreozzi, habló en Si 98.9 y deslizó: “Por una cuestión institucional no podemos dar apoyo explícito a un candidato, pero sí a las políticas y a los programas que promueve. Plantear cuestiones ideológicas hoy en el mercado internacional y decir que no vamos a comerciar con China o con Brasil, cuando para Santa Fe son los principales destinos, genera que no podemos ser ajenos”.

Por otra parte, agregó: “Hoy los principales economistas que acompañan a Milei, dicen que en el mejor de los casos habrá dos años para acomodarse, y después de eso habrá apertura total. Eso ya pasó en 2015 – 2019 y perdimos 22 mil pymes, todavía no pudimos recuperar eso. Por eso tenemos la obligación de reflexionar junto con los trabajadores”.

El comunicado comlpeto de Fisfe

Los industriales santafesinos votamos por más industria nacional y trabajo para todos los argentinos

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) ha promovido históricamente la formulación de una política industrial que propenda al desarrollo nacional con inclusión social ascendente, única manera de reducir los indices de pobreza estructural que muestra Argentina desde hace 50 años.

Frente a un desafiante contexto social y económico, y con miras al próximo balotaje, que definirá el rumbo del Poder Ejecutivo Nacional durante los próximos cuatro años, FISFE reitera su posición de que la única salida es el crecimiento con desarrollo. Aumentar las exportaciones con valor agregado, complejizar nuestras cadenas productivas, industrializar nuestras materias primas, incorporar conocimiento a nuestros procesos y productos y, sobre todo, generar empleo privado genuino, registrado y bien remunerado es imperante. Queremos un país donde el estado tenga un rol virtuoso invirtiendo en educación de calidad y ciencia y tecnologia, además de una mirada estratégica y federal de la obra pública que permita a las empresas aumentar su competitividad.

En ese camino, debemos confluir hacia un equilibrio fiscal y alcanzar un superávit comercial, que nos permita estabilizar la macroeconomia, reducir la inflación y recuperar el valor de nuestra moneda, de manera de aumentar el ahorro interno y el poder adquisitivo de los salarios.

Todos los sectores de la producción y el sector público debemos trabajar juntos para alcanzar esos objetivos y demostrarle a nuestra gente que, hoy más que nunca, vale la pena apostar por un producto nacional, vale la pena comprar en un comercio local, vale la pena invertir en nuestro pueblo o en nuestra ciudad, vale la pena trabajar nuestros campos y generar materias primas para nuestras industrias.

Más allá del respeto a la pluralidad ideológica de nuestra entidad y al carácter absolutamente apartidario de la misma, invitamos a todos los industriales santafesinos a reflexionar sobre la importancia de la defensa de la industria nacional y una integración inteligente al mundo, evitando la apertura indiscriminada de importaciones, proceso que siempre significó el cierre de nuestras fábricas y la pérdida de puestos de trabajo industriales.

Sin industria nacional no hay trabajo, y sin trabajo no tenemos salida.