La emoción de la política

La conexión emocional que tiene Cristina Fernández de Kirchner con un sector de la sociedad argentina, no solo con el peronismo, es exclusiva en el presente político de este país. Y más allá también. El periodista Horacio Verbitsky recordó este fin de semana cómo fue la condena y el arresto de Lula Da Silva en Brasil en 2018. “¿Cuántos hay afuera, 50 mil?” preguntó el dirigente del PT. “¿Hay 25 mil?” quiso saber. “No, unos cuantos miles”, le respondieron. “Vamos a la comisaría” dijo Lula que comprendió que había perdido. También Verbitsky recordaba la profecía del Pepe Mujica en ese momento: “Si esto (lo de Brasil en 2018) pasa en la Argentina, dan vuelta Buenos Aires”. Pepe se murió unos días antes de ver cómo se cumplía su profecía.

La gente dio vuelta no sólo Buenos Aires y el escenario crujió. Javier Milei perdió la centralidad política por primera vez desde que asumió y los jueces de la Corte corrieron a ver si las ventanas de sus despachos estaban bien cerradas. Mauricio Macri terminó de delinear su derrota definitiva y tendrá que venderse al libertario al precio más digno posible.

No es sólo romanticismo. Son hechos. La política, los votos, están hechos de emociones. Y éstas cambian rápido, para un lado y para el otro. Todas las elucubraciones sobre el armado político, aquello de “ser mejores”, que Axel Kiciloff o Cristina cedan en sus posturas, resultan vanas cuando el río suena. Ya no es sólo Cristina la que apela al pasado para mantenerse a flote; son cada vez más amplios los sectores que no soportan más su derrumbe cotidiano.

¿Qué proyecto hay que someter al escrutinio de la gente? cuando desde el balcón se señala la imposibilidad de un plan en el que los ciudadanos se endeudan con la tarjeta de crédito para comprar alimentos y después no pueden afrontar los pagos. No hay mucho más que decir. La memoria opera. Nadie se olvida del todo, sólo se busca un cambio, una ilusión distinta. Como sucedió con Macri en 2015. Como el regreso peronista a través de Alberto Fernández, como el surgimiento de Milei. ¿Quiénes son los que se detienen a pensar profundamente qué?.

Por supuesto que esto no quiere decir que Cristina o el peronismo tengan ya un triunfo asegurado. Pero la mecha se encendió y operó sobre todo en la voluntad de los propios que empezaron a descreer hace tiempo y que también se entusiasmaron, legítimamente, con una renovación.

Milei tiene gran apoyo todavía y todo indica que llegará con espalda a las elecciones de octubre. La situación es muy parecida al 2017, durante el gobierno del PRO, con la excepción de que Macri le metió algo de plata en el bolsillo a los argentinos para hacerse fuerte en los comicios de medio término. Expandió el gasto y le salió más caro el proyecto. “Cuando se expande el Gasto crece la Demanda Agregada y todos sus componentes asociados, lo que puede sintetizarse en que crecen el Producto y su contraparte, el Ingreso”, apunta el economista Claudio Scaletta. El derrumbe comenzaría al año siguiente, en 2018.

Es tan parecido el contexto, nunca idéntico, que también hoy se espera la lluvia de inversiones. Pero, luego de casi dos años todavía no se puso en marcha ningún proyecto de cobre, mientras que el otro sector que sería estrella, el del litio, se encuentra frenado por la caída de los precios internacionales. Siguiendo con la cita de Scaletta, el único sector que siguió su rumbo fue el hidrocarburífero, pero el aumento de exportaciones sectoriales ni siquiera alcanzó para compensar lo que sale por turismo al exterior. “A un nivel más general, en lo que va de la actual administración la construcción se contrajo cerca del 20 por ciento, la industria el 17 y el comercio el 7. Previsiblemente este deterioro tuvo su correlato en el mundo del trabajo, el desempleo pasó de 6,4 en el cuarto trimestre del año pasado al 7,9 en el primero de 2025”.

En los discursos de este 20 de Junio, al pie del monumento a la Bandera quedó claro que radicales, macristas y socialistas transitan la siempre esquiva “avenida del medio”. Y si algo es evidente es que la polarización no terminó, por el contrario hay una nueva grieta en el pueblo y más profunda.