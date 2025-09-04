La Convención Constituyente de Santa Fe aprobó este martes dos modificaciones centrales en la arquitectura institucional: la Defensoría del Pueblo tendrá rango constitucional y el Ministerio Público pasará a ser un órgano extrapoder.

Actualmente, tanto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como el Servicio Público de Defensa Penal (SPDP) funcionan dentro de la órbita del Poder Judicial. La reforma los remueve para instaurar dos órganos que se desprenderán del nuevo Ministerio Público (de la Acusación y de la Defensa), estableciéndoles autonomía funcional y administrativa.

Sin embargo, el modo en que se producirá el traspaso de alrededor de mil trabajadores de ambas estructuras generó críticas y reservas, luego de que su aprobación estuvo acompañada de una cláusula transitoria para regular la transferencia del personal.

Allí se concentraron las mayores objeciones: por un lado Diego Giuliano (Más para Santa Fe) advirtió que no acompañarán esa cláusula porque “no garantiza los derechos de los trabajadores”; por el otro Victoria Capoccetti (Activemos) coincidió en que “el traslado sin precisiones puede afectar derechos adquiridos”.

Desde el oficialismo, Lionella Cattalini (Unidos) defendió el diseño aprobado: “Estamos rediseñando un poder del Estado a partir de un análisis serio de cómo funciona la provincia. No se trata de caprichos”.

Asimismo, la incorporación constitucional de la Defensoría del Pueblo fue aprobada por 47 votos afirmativos, 17 negativos (La Libertad Avanza y Somos Vida) y 4 abstenciones (por parte de Activemos).

Aunque el reconocimiento fue valorado, distintos convencionales plantearon que se perdió la oportunidad de darle mayores facultades, como la legitimación activa en defensa de derechos colectivos.

El paquete de cambios también fijó en siete el número de jueces de la Corte Suprema, con criterios de paridad de género y representación territorial. La designación y remoción quedará en manos del Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura, pero sin necesidad de mayorías especiales. Se creará en este punto un Consejo de la Magistratura.

Además, se rediseñó la figura del Procurador de la Corte, que pasará a ser un fiscal civil con mandato de cinco años y posibilidad de reelección. Se estableció, a su vez, un límite de 75 años para el retiro de jueces y funcionarios judiciales.

Si bien el artículado de reforma del Poder Judical cosechó una aprobación general de 49 votos afirmativos y 19 negativos, hubo no obstante una objeción en torno al artículo 81, al ser cuestionada su inserción en el marco de la reforma, por lo que cosechó 21 votos negativos (LLA, Somos Vida y Activemos) además de 12 abstenciones del bloque Más para Santa Fe. No obstante, los 35 votos oficialistas bastaron para su aprobación.

Con estas definiciones, la Convención se acerca al tramo final de la reforma. El martes 9 de septiembre se votará el texto completo de la nueva Constitución santafesina mientras que el viernes 12 de septiembre está prevista la jura solemne.