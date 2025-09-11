El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por haber intentado un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Por cuatro votos contra uno, los jueces lo declararon culpable de liderar una organización criminal armada destinada a impedir la alternancia democrática.

La jueza Carmen Lucia, cuyo voto fue decisivo, sostuvo que “la ley debe aplicarse igualmente para todos” y advirtió que “no hay inmunidad contra el virus del autoritarismo”. En la misma línea, el magistrado Cristiano Zanin reforzó la acusación al señalar que Bolsonaro y sus colaboradores planearon “acciones progresivas y sistemáticas para socavar el poder judicial y desconocer la voluntad popular”.

El fallo selló un escenario complejo para el exmandatario, que desde agosto cumple arresto domiciliario en Brasilia. Vestido de remera verde y pantalón negro, fue visto en el patio de su residencia mientras aguardaba el veredicto, acompañado por familiares y con una vigilia de seguidores en la puerta. Bolsonaro no asistió a las audiencias, alegando problemas de salud.

La condena, que aún podría ser revisada en aspectos puntuales por el pleno del tribunal, abre un debate político inmediato. Aliados del expresidente ya anticiparon que buscarán impulsar una amnistía en el Congreso, aunque los jueces relator Alexandre de Moraes y Flávio Dino recordaron que los delitos juzgados “no son susceptibles de perdón legislativo”.

El líder ultraderechista, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue juzgado junto a otros exministros y colaboradores cercanos. La trama golpista habría incluido un plan para asesinar a Lula, aunque no prosperó por la falta de respaldo militar. Con esta sentencia, Bolsonaro se convierte en el primer expresidente brasileño condenado por intentar quebrar el orden democrático.