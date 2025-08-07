Con la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la CGT y las dos CTA, junto a movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y feministas, marcharon desde la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, hasta la Plaza de Mayo. Allí se leyó un documento en el que cuestionaron duramente el ajuste económico del gobierno de Javier Milei, advirtiendo que “no debe basarse en la destrucción del empleo ni en el deterioro de su calidad”.

El texto, titulado La inclusión y el bien común contra la cultura del descarte, defendió el rol del Estado y rechazó políticas que “recorten derechos laborales, pongan cepo a las paritarias libres o desmantelen áreas estratégicas” como el Hospital Garrahan, el Conicet, Vialidad Nacional o el INTA. También subrayó que “sin Estado no hay Nación” y que el equilibrio fiscal “no puede lograrse a expensas del desequilibrio social”.

La central obrera alertó sobre el crecimiento de la desigualdad y la precarización laboral, y reivindicó al trabajo como “un derecho y pilar de la dignidad humana”. Además, lanzó un mensaje directo al estilo político de Milei: “La descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas”.

Pese a la dureza de varios tramos, la CGT incluyó gestos de apertura. “Creemos en el diálogo social como herramienta clave para construir consensos y políticas superadoras que permitan salir de la crisis”, expresaron, apostando a una “paz social basada en la inclusión, no en el miedo”.

El documento cerró con un mensaje de esperanza y resistencia: “Otro modelo de país es posible, donde el presente y el futuro no sean una amenaza, sino una esperanza compartida. Elegimos estar del lado de quienes sueñan con transformar la realidad y no someterse al ajuste que recae sobre los más vulnerables”.