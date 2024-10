La Cámpora: Máximo escollo para Cristina y la unidad del peronismo

Mientras la elección interna del Partido Justicialista sigue su camino entre la Junta Electoral y el Poder Judicial, la división del peronismo está centrándose en torno al papel que desempeña La Cámpora en el armado de Cristina como candidata y que señala como traidores a los que apoyan a la lista rival, o tibios a los que no se pronuncian.

Por lo bajo, no son pocos los dirigentes relevantes del PJ que señalan a la organización que lidera Máximo Kirchner como los responsables de esta grieta interna, que se inició en la provincia de Buenos Aires contra el propio gobernador Axel Kicillof. En las últimas semanas se extendió a todo el país tras un operativo clamor por la conducción de CFK al Partido Justicialista que encontró la oposición de gobernadores y otros históricos referentes partidarios, o el silencio de muchos más dirigentes de distinto rango que reclaman una lista de unidad que no prosperó.

Ante estas trabas, el objetivo del operativo clamor se diluyó y se profundizó la discusión interna del PJ que se extiende en todo el territorio nacional. Por supuesto que tiene su correlato en Santa Fe, con representantes de las tres posturas. Leandro Busatto apoyando a Ricardo Quintela para luego bajarse, el grupo de intendentes de Vamos Santa Fe pidiendo evitar la elección partidaria, otros referentes que trabajan por un candidato que sintetice posturas, y agrupaciones que se encuadraron bajo Cristina. Así lo hizo por ejemplo la relanzada La Corriente de Agustín Rossi, además de lo que queda de La Cámpora en la región.

Desde las redes y con poca presencia territorial, así se pronunciaron por ejemplo Matías Fernández (con un dardo a Ciudad Futura) y la diputada nacional Florencia Carignano o el ex diputado Marcos Cleri, sumándose a las publicaciones de Cristina Fernández de Kirchner sin elaboración propia.

En efecto, la agenda de la agrupación en Rosario y Santa Fe se la ve muy alejada de la cotidianidad de la ciudad y la provincia. Esto se tradujo en ribetes extremos como la gira por Miami del equipo de fútbol de Argentino de Rosario que gerencia como una empresa el mismo Cleri, mientras la misma institución se manifiesta en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas y la mayoría de la sociedad se esmera por llegar al final del día entre los ajustes de Pullaro y de Milei.

“El problema no es Cristina, el problema es la Cámpora”, señalan referentes del PJ en off. “En Santa Fe hoy no tienen concejales, ni en Rosario ni en Santa Fe… no tienen diputados provinciales, su referente pasea por Miami en rol de gerenciador de fútbol cuando estamos pidiendo que no se aprueben las SAD, y la que es diputada nacional vivió toda la vida en Buenos Aires”. Más cerca de Disney que del Monumento a la Bandera.

La situación es todavía más grave considerando el contexto de pérdida de derechos y empobrecimiento de la población, entregando a una disputa infantil al partido político más importante de la oposición que lo aleja más de la realidad cotidiana y de poder ofrecer una alternativa política y programática a Milei y Macri.