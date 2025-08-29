La caravana que encabezó Javier Milei en Lomas de Zamora dejó incidentes, piedrazos y una evacuación de emergencia, pero también un dato llamativo: la camioneta que trasladaba al mandatario acumula 213 multas de tránsito. La Ford Ranger, patente AB 035 IH, arrastra una deuda de $41.095.095, según consta en el portal oficial del gobierno bonaerense.

En el vehículo también viajaban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el candidato José Luis Espert y el jefe de campaña Sebastián Pareja. La situación obligó a una salida apresurada: mientras el presidente y su hermana fueron evacuados en la 4x4, Espert terminó retirándose en moto, ayudado por un militante.

De acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de las infracciones corresponden a exceso de velocidad y circulación por carriles prohibidos. La acumulación de sanciones expone un historial de irregularidades que contrasta con la centralidad del vehículo en las recorridas presidenciales y reaviva la polémica por el uso que se le da a la flota de vehículos oficiales.