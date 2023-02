La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional

La Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto de moratoria previsional. Unas 800 mil personas de todo el país y unas 50 mil de la provincia de Santa Fe podrán acceder a la jubilación, dado que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte. La ley se aprobó con 134 votos afirmativos, entre ellos los del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales como el Socialista. Hubo 107 votos negativos, todos de Juntos por el Cambio y los partidos libertarios.

La sesión extraordinaria se inició cerca de las 11, con la presencia de 129 diputados -el número exacto para el quórum reglamentario- . La bancada de Juntos por el Cambio (JxC), por su parte, bajó al recinto una vez que el oficialismo reunió el quórum. La sesión fue un día antes de la Asamblea Legislativa que, encabezada por el presidente Alberto Fernández, dejará inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias.

El debate sobre el proyecto de moratoria previsional fue abierto por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien afirmó que permitirá que "muchísima gente que ha quedado fuera de la posibilidad de acceder a una jubilación pueda hacerlo". Destacó que esta medida beneficiará a unas 800 mil personas que tienen la edad pero les faltan aportes para poder acceder al beneficio.

Al exponer como miembro de la mayoría en la sesión especial en la cual se busca convertir en ley la moratoria previsional, Heller destacó que "del total de jubilados que hay en la Argentina, 65 por ciento lo hicieron con una moratoria y gracias a eso hoy el 95 por ciento en condiciones de hacerlo están jubilados".

"En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral, con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación", dijo.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Previsión Social, Marisa Uceda (FDT), dijo que el proyecto tiene "un espíritu solidario" ya que el hecho de que "9 de cada 10 mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido también responsables de esa crisis del sistema".

Dijo que la obligación de la clase política es "dar una solución y eso es lo que hicieron los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde cuando presentaron el proyecto que se trabajó intensamente con la directora de Anses, Fernanda Raverta, que está en el recinto y se puso al hombro la militancia de este proyecto".

Por su parte, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, afirmó que "nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley pero advertimos acerca de que los gobiernos tienen que hacerse cargo de no asignar derechos cuando se rompió el derecho básico: tener un trabajo remunerado con aportes jubilatorios".

A su vez, la legisladora del FIT-U Romina del Plá afirmó que "esta moratoria solo resuelve una parte del problema, por eso vamos a seguir luchando por el derecho a la jubilación universal, por la jubilación del 82 por ciento, y por un verdadero futuro para los trabajadores y trabajadoras".

El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

Para avanzar con el debate, el FdT debió reunir el quórum propio con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión. Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.

El proyecto, presentado en el Senado por la oficialista Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

El voto negativo

Minutos antes de la sesión, desde JXC ratificaron su decisión de no dar quórum y, a través de un comunicado de prensa, rechazaron "la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados", a la vez que consideraron que "es urgente abordar con seriedad una reforma integral del sistema previsional".

"Nuestra propuesta es avanzar en una reforma que sea auténticamente inclusiva y sostenible para que todos los mayores puedan recibir beneficios sin necesidad de excepciones o parches", señalaron en el comunicado

Desde la oposición, el autor del dictamen de minoría, Alejandro Cacace, señaló que "no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no los tiene", y explicó su propuesta que la jubilación se calcule en base a los aportes que tiene cada ciudadano.

Agregó que el problema "es de equidad contributiva en un sistema que se basa en una lógica contributiva o de aporte, no puede obtener lo mismo quien tiene todos los requisitos cumplidos y los 30 años de aporte de quien no lo tiene, eso es así y tiene que ver con la equidad dentro del sistema".

“Las moratorias son un acto de justicia”

"Con esta aprobación unas 800 mil personas accederán a una jubilación, a través de un plan de pago para poder completar los aportes necesarios", señaló, por su parte, el diputado santafesino Eduardo Toniolli al momento de defender el proyecto en el recinto.

En su discurso, Toniolli señaló que “las moratorias permiten incluir a argentinas y argentinos que, después de haber trabajado toda su vida, no tienen los años de aportes necesarios para jubilarse. En ese sentido son un acto de justicia. No estamos hablando de regalar nada, si de reconocer el laburo de 800 mil compatriotas”.

“Los datos muestran que la gran mayoría de las beneficiarias de las primeras moratorias fueron mujeres humildes, que habían pasado años desempeñando tareas de cuidado que nunca fueron reconocidas”, señaló el legislador nacional del Frente de Todos, y agregó: “Así cómo reconocemos la justicia de esta medida, también señalamos que la asignatura pendiente es la recuperación del nivel de los haberes previsionales, que guarda estrecha relación con el problema estructural de ingresos y de condiciones laborales de la población activa”.

Con respecto al posicionamiento de Juntos por el Cambio, Toniolli afirmó que “hay que admitir que tienen un plan bastante coherente, piensan el sistema previsional en sintonía con el país que buscan, un país donde unos pocos tengan muchos privilegios, y la gran mayoría mire desde afuera con la ñata contra el vidrio”, y precisó: “cuando fueron gobierno bajaron los aportes patronales para desfinanciar el sistema y forzar su reprivatización, propusieron la PUAM -que es una pensión sin derechos- en reemplazo de la jubilación, inventaron el señuelo de la reparación histórica, que en realidad fue una trampa para blanquear las fortunas de familiares y amigos, y liquidaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuestión que aún es materia de investigación judicial”.