Una importante cantidad de docentes de escuelas públicas nucleados en Amsafe se movilizaron este martes desde plaza 25 de Mayo hasta Gobernación con carteles cuyas leyendas apuntaban directamente al gobernador Omar Perotti. La marcha comenzó a las 10 y culminó en plaza San Martín con un acto multitudinario. En diálogo con Si 989, desde el gremio valoraron la amplia convocatoria y sostuvieron que "hay que dialogar en serio".

"Inmensa movilización, contundente. Muy firme, muy fuerte, muy calurosa, con mucho enojo como expresión del paro del 100 por ciento que se vuelve a dar en todas las escuelas de Rosario. La mejor señal que podemos darle a Perotti y al ministro -Juan Manuel- Pusineri es que no es con aprietes ni amenazas, es sentarse tranquilos y proponer una mejora salarial en serio para cerrar este conflicto", subrayó Juan Casiello, Secretario Gremial de Amsafe Rosario.

Y cerró: "El gobierno cambia el discurso todos los días. Es una irresponsabilidad, así no se lleva adelante un conflicto. Hay que dialogar en serio".

"Ante el apriete a los docentes, aquí estamos, juntxs y en las calles", "No pedimos riquezas, pedimos que no haya docentes bajo la línea de pobreza", "Ante tanta inflación el mísero 'aumento' es claramente un descuento, "Perotti, con la docencia sí, ¿con los narcos no?", "Perotti: descontanos los días de paro en cinco veces como haces con el aumento", son algunas de las consignas que los docentes plasmaron en diversos carteles.

Contra el descuento

En paralelo, Amsafe realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo para solicitar que el Gobierno provincial se

abstenga de realizar descuentos de haberes por las medidas de fuerza efectuadas en agosto. El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, adelantó además que la organización le solicitará una mediación en el conflicto al ministro de

Educación de la Nación, Jaime Perczyk, porque "hubo una paritaria nacional con referencias que son superiores a las de la provincia".

En declaraciones realizadas en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, Alonso dijo que el acatamiento del paro "es prácticamente total" e informó que la presentación es para que el Gobierno "se abstenga de realizar cualquier tipo de descuentos sobre los haberes de los trabajadores de la educación”.

Por su parte, Pusineri, ratificó que el Gobierno descontará los días de paro luego de que Amsafé rechazó la oferta salarial del 77% de aumento en el año, a diferencia del resto de los sindicatos, y anunció dos nuevos paros por 72 horas, el primero de los cuales se inició este martes.