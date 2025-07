El debate sobre la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) escaló posiciones y se convirtió en uno de los temas más discutidos dentro de la Convención Constituyente santafesina. La comisión de Justicia tiene previsto recibir este jueves a representantes del organismo, que en las últimas semanas intensificó su reclamo por convertirse en un “extrapoder” con independencia funcional y autarquía presupuestaria, fuera de la órbita de la Corte Suprema.

La idea de una Fiscalía con más músculo institucional divide aguas. Desde el oficialismo —donde todas las propuestas apuntan a sacar al MPA del poder judicial— el consenso parece estar encaminado. En cambio, el gremio judicial y algunos sectores del peronismo expresaron su rechazo, por temor a una fragmentación institucional que, advierten, podría exponer al organismo a presiones políticas.

Los judiciales incluso presentaron esta semana dos escritos con 350 firmas en la Legislatura, donde pidieron explícitamente que el MPA permanezca dentro del Poder Judicial. Argumentan que la autonomía total podría vulnerar la independencia de sus investigaciones y habilitar intromisiones del Ejecutivo, responsable del presupuesto provincial.

Pero el reclamo de los fiscales no es nuevo. La fiscal general María Cecilia Vranicich ya había mantenido reuniones con todos los bloques antes del inicio de la Convención para dejar clara su postura: el MPA debe ser autónomo, no como un “cuarto poder”, pero sí como un órgano que no dependa administrativa ni financieramente de la Corte. El concepto de “extrapoder” no figura en los proyectos de Unidos, pero sí en otros borradores como el del Colegio de Magistrados, que presentó su propia propuesta de reforma.

Desde la alianza Más para Santa Fe, una voz off the récord relativizó el punto semántico y planteó que lo esencial es blindar la autonomía real del MPA sin caer bajo la influencia del Ejecutivo: “Discutir si es intra o extrapoder es ahogarse en un vaso de agua. Lo importante es que no termine debilitado ni condicionado por quien maneja el presupuesto”, resumió.

La eventual separación entre el MPA y el Servicio Público de la Defensa también genera ruidos. Ambos organismos reclaman autonomía, pero no todos los proyectos coinciden en mantenerlos unidos institucionalmente. Mientras el socialismo apuesta por una estructura común, otras fuerzas, como la UCR, proponen dividirlos.

La comisión de Justicia ya anticipó que la dinámica será la de escuchar a todos los actores. La tensión está servida: entre el deseo de mayor independencia de los fiscales, el temor a un poder sin control, y las disputas políticas subyacentes, el destino del MPA será una de las piezas clave en el nuevo diseño institucional que surja de la reforma constitucional.