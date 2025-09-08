El peronismo logró una victoria contundente en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria se impuso con holgura en la primera y tercera secciones electorales, que concentran casi el 60% del padrón habilitado, y también triunfó en la segunda, cuarta, séptima y octava. Los resultados confirman la estrategia del gobernador Axel Kicillof y consolidan su liderazgo a nivel provincial.

Al sumar los votos de toda la provincia, Fuerza Patria alcanza cerca del 47% de los sufragios, sacándole más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que solo logró imponerse en la quinta y sexta secciones. La victoria marca un claro contraste con la gestión libertaria y genera cuestionamientos internos sobre la estrategia electoral adoptada.

El triunfo coloca a Kicillof como el principal referente de la oposición y lo posiciona como posible candidato presidencial para 2027. En su entorno esperan que el gobernador pronuncie un discurso con alcance nacional, rodeado de sus ministros, para reforzar su figura ante el electorado bonaerense.

La derrota del gobierno nacional evidencia errores estratégicos y la falta de coordinación interna. Martín y Eduardo Menem, señalados como responsables de decisiones cuestionables y de los escándalos de escuchas de Diego Spagnuolo, enfrentan ahora pedidos de explicaciones más convincentes por parte de la dirigencia y la opinión pública.