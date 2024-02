La diputada nacional Julia Strada se refirió a los comentario del vocero presidencial Manuel Adorni, quien este lunes saludó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su cumpleaños y, fiel a su estilo irónico, le recomendó cambiar su equipo económico por los dichos de Strada en relación al déficit.

“Vocero Presidencial, celebro su alusión a mi persona, con gusto doy el debate económico, aunque no quiero dejar de exponer mi preocupación, ¿será que me menciona porque no tiene argumentos?”, expresó la joven rosarina para dar inicio a un hilo en el que vuelve a hondar en detalles sobre el déficit, la deuda y la inflación.

La también ex directora del Banco Nación, no perdió la oportunidad de chicanearlo al decirle que le explicaría algunos conceptos económicos prometiendo ser breve y “luego lo dejo ir a jugar al StarCraft”.

Entre las explicaciones Strada afirmó que “durante la vigencia de patrones de acumulación que promovieron la industrialización, la expansión de los ingresos y, fundamentalmente, no tuvieron deuda o gestionaron eficientemente la misma -para evitar que ésta constituya un condicionante económico-, la Argentina creció más”.

La exposición la hizo acompañada de gráficos de barra, capturas de posteos del propio Adorni en el año 2018 y 2019 cuando cuestionaba la gestión del gobierno de Mauricio Macri y hasta volvió a desafiarlo a un debate económico.