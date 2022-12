El juez federal Julián Ercolini hizo lugar al pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre "la necesidad de contar con la información de la AFIP que permita liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo" a sus beneficiarios, informó la titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz.



La funcionaria indicó que así se podrán "detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre".



En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, presentó su declaración testimonial al fiscal federal Guillermo Marijuan, en la que respaldó las acciones llevadas a cabo por Tolosa Paz en relación al control de las titularidades del programa Potenciar Trabajo, informaron fuentes judiciales.



"Me notificaron que el juez (federal) Julián Ercolini hizo lugar al pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre la necesidad de contar con la información de la AFIP que nos permita liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo a sus titulares", dijo la ministra en su cuenta de Twitter.



"De esta manera podremos detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre", añadió en un hilo de mensajes.



Tolosa Paz resaltó que "nuestra misión es seguir fortaleciendo el programa y construir un padrón donde la validación de identidad también sea un paso más en la consolidación y la transparencia de la política social".



También dijo que "aprovecho para comunicar que ya son 306.827 titulares que en los primeros 9 días han cumplimentado el proceso de validación y de información requerida en la app Mi Argentina".



"Se trata, en definitiva, de conocer más para llegar mejor a quienes lo necesitan. Ese es nuestro objetivo", enfatizó.



En tanto, Manzur respondió por escrito a las preguntas que Marijuan le había enviado en el marco de una investigación preliminar que lleva a cabo con el objeto de determinar si corresponde realizar una denuncia penal por las decisiones tomadas por Desarrollo Social tras recibir informes de la AFIP.



Para Marijuan, corresponde investigar si la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja unos 2.200 planes Potenciar Trabajo fue ajustada a la normativa vigente o las bajas debieron haber sido más dado que la AFIP había señalado posibles inconsistencias en unos 260.000 casos.



Al responder las preguntas de Marijuan, el jefe de Gabinete destacó que "la ministra de Desarrollo Social ha hecho públicas las acciones realizada por el ministerio a su cargo a partir de la información requerida a organismos del Estado, en el marco de competencias que le son propias" y citó la conferencia que realizó Tolosa Paz el 18 noviembre.



En aquella conferencia, la ministra comenzó su exposición de la siguiente forma: "Quiero llevar tranquilidad al 99.7% de los titulares del programa Potenciar Trabajo. Las y los destinatarios de las políticas sociales son nuestra principal preocupación y los vamos a proteger de cualquier estigmatización".



Luego explicó: "Hace siete días he requerido a la AFIP y al Banco Central que me informen la nómina de personas que hayan incurrido en una situación de incompatibilidad con los requisitos para ser destinatario del programa Potenciar Trabajo. También he solicitado que se lleve adelante un análisis y cruce de información sobre la nómina que efectivamente ha percibido el programa en la última liquidación, realizada el 20 de octubre, siete días después de mi asunción como Ministra de Desarrollo Social de la Nación".



En ese punto, informó que "realizado sobre 1.362.579 titulares efectivos del programa, detectamos un 0.3% de casos que incumplieron las normas. Con esas personas, este ministerio va a ser inflexible".



La ministra detalló que "Potenciar Trabajo no es incompatible con ser propietario o propietaria de un inmueble, ni con tener una moto o un auto de más de 10 años de antigüedad. Pero sí es incompatible con la compra de divisas".



"A partir de la Resolución del BCRA de septiembre de 2020, 2.098 titulares de Potenciar Trabajo ingresaron en el mercado oficial y adquirieron 864.828 dólares ahorro. Van a ser dados de baja del programa en forma inmediata", había explicado Tolosa Paz en aquella oportunidad.