La Asociación Bancaria confirmó que este jueves se llevará adelante en todo el país un paro bancario de 24 horas, luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo. La medida de fuerza se sentirá en Rosario, donde se decidió que se llevará adelante con asistencia de los trabajadores a los lugares de trabajo y una movilización en el centro de la ciudad.

“El secretariado resolvió que nos manifestaremos con asistencia los lugares de trabajo para luego poder movilizar por la ciudad haciendo oír nuestros reclamos ante la negativa de las cámaras empresarias en escucharnos”, apuntó Analía Ratner, secretaria general de la Bancaria Rosario.

Según había declarado Sergio Palazzo, secretario general a nivel nacional, el acuerdo no se logró porque más allá de los planteos de porcentajes, se planteó que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores, y la respuesta fue negativa. Palazzo aseguró que si, después del paro no hay instancia de diálogo, "el gremio se reunirá para intensificar las medidas". "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó.