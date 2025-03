Juan Pedro Aleart, el ex presentador de noticias y ahora precandidato a concejal y a convencional constituyente por Rosario, volvió a tropezar con la campaña que le impone su propio partido, La Libertad Avanza. Luego de que se supiera que Karina Milei ordenó incorporar a planta permanente del PAMI a una decena de militantes libertarios y a dos candidatos en la lista encabezada por Aleart, ahora quedó al descubierto otro tiro en el pie.

Aleart simuló una entrevista con un presunto empresario crítico de la gestión municipal, pero que en realidad es un candidato a concejal en Funes por La Libertad Avanza. Se trata de Emiliano Ceragioli, monotributista categoría G y tercer precandidato a concejal de Funes, en la lista Las Fuerzas del Cielo, por el partido La Libertad Avanza.

Fue el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, quien dejó en evidencia la puesta en escena sobre el reel que Aleart publicó en sus redes sociales. “Entrevista a una persona que se presenta como un empresario Pyme, afectado por las supuestas trabas que la Municipalidad le pone para invertir en la ciudad...”, comienza el posteo del funcionario municipal. Replica que la gestión de Pablo Javkin, por el contrario, simplificó trámites y eliminó tasas y burocracia en beneficio de las inversiones. “Rosario simplificó decenas de trámites para incentivar la inversión e inauguró el sistema de habilitación express para que los comercios de hasta 500 m2 se habiliten en menos de 24 horas”, ponderó Chale.

“El video es una mentira de punta a punta, una falsa entrevista entre dos candidatos que siguen un guión que, por desconocedor y falso, parece escrito en Buenos Aires. Juan, me permito hablarte una línea en primera persona: no te sumes a esas trampas tan típicas de allá, no seas otro más de esos que esparcen odio sobre Rosario para intentar ganar un voto”, concluyó Chale su flamígero mensaje.