El precandidato a presidente Juan Grabois, quien enfrentará a Massa en la interna de Unidos Por la Patria, publicó una extensa carta en la que explica las circunstancias en las que se decidió presentar su precandidatura. En el texto vuelve a ratificar que Wado de Pedro era el candidato que ellos quería apoyar y afirma: “Nosotros siempre fuimos nuestro propio plan B”.

“Nosotros no buscamos esto. Nosotros bancamos a Wado. Hasta el final. Lo bajaron. El sistema es poderoso y no siempre se sabe bien cómo funciona”, explica.

Caída la precandidatura de Wado, y siendo Massa el candidato de la unidad, decidieron no aceptarlo explica y utiliza para eso una histórica frase peronista. “Ahora como decía un slogan de la campaña del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) que derrotó a la dictadura gorila que proscribió al General Perón durante casi dos décadas “Pase al Frente, o siga al Fondo”. Vamos al frente, al Fondo jamás”, escribe.

En la carta reconoce que la batalla no va a ser fácil. “Empieza un partido con la cancha inclinada. Nuestro rival tiene recursos y medios infinitamente superiores. Nosotros no gozamos de la simpatía de círculos rojos ni poderes externos. Fácil no va a ser. Pero quién dice… no siempre gana Goliat”, se entusiasma.

Leé la carta completa aquí