Jornada Nacional de Lucha contra el DNU de Milei: dónde será la marcha en Rosario

A una semana de las espontáneas movilizaciones populares en contra del mega DNU anunciado por Javier Milei, las organizaciones sindicales salen a la calle este miércoles para movilizarse en Rosario y en todo el país contra el “decretazo” del Gobierno Nacional.

Mientras que el epicentro de la manifestación obrera será en la Capital Federal, con una protesta encabezada por la CGT frente al Palacio de Justicia de la Nación (Tucumán y Talcahuano), en Rosario habrá una marcha con la participación de algunos gremios locales y partidos de izquierda.

En la ciudad, la movilización partirá desde la Bolsa de Comercio de Rosario, a las 10.30, y culminará con un acto en la Plaza San Martín.

De la misma, participarán agrupaciones políticas de izquierda junto con los sindicatos Amsafé Rosario, CTA Autónoma Rosario, ATE Rosario, COAD y trabajadores del Conicet.

Por su parte, los gremios nucleados en la CGT Rosario y en la Multisectorial Rosario En Defensa Del Pueblo Argentino expresaron este martes mediante un comunicado su rechazo a varias de las 300 medidas anunciadas en el DNU de Milei, y adhieren a la manifestación que se realizará en Buenos Aires este mismo miércoles a las 12.

Además, convocaron a trabajadores (agremiados y no agremiados) a un encuentro a las 16 en la sede de la CGT Rosario (Córdoba 2071), donde declararán su "total repudio contra un decretazo inconstitucional y que avasalla por completo a la clase obrera".

En Capital Federal, en tanto, se especula con reunir unos 10.000 manifestantes para lo que no será una movilización, sino "un acto simbólico" en el que se procederá únicamente a la lectura de un documento.

“No nos podemos quedar quietos con lo que están haciendo”

Antonio Donello, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, confirmó en diálogo con la Radio Sí 98.9 que este miércoles asistirán a la manifestación en Buenos Aires, al entender que “se van a perder muchos derechos” y “muchos puestos de trabajo”, y que “es realmente preocupante lo que se está pidiendo con ese DNU”.

Asimismo, remarcó que “la intención del movimiento obrero era darle un plazo prudente al gobierno para poder ver qué camino iba a tomar” antes de salir a manifestarse, bajo la idea de “que no iban a acelerar tan rápido”, pero ahora ve que se equivocaron.

“Uno les quería dar un plazo prudente, ver qué camino tomar, pero tampoco nos podemos quedar quietos con lo que están haciendo, porque si no lo organiza la CGT, la gente se va a organizar y va a salir sola. Que no se equivoquen”, advirtió Donello, que luego ironizó: “Es la primera vez en la historia que los que salieron terceros están gobernando”.

En esa línea, el titular de la UOM Rosario también desmintió las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que la de ahora será la "tercera marcha contra el Gobierno en 16 días", pidiendo colaboración: “La CGT no hizo ninguna marcha hasta ahora. Esta va a ser la primera. Que no mienta, porque vive mintiendo”

Sin embargo, Donello expresó su deseo de que “a este gobierno le vaya bien”, porque significaría que “todos estamos bien”, pero negó la posibilidad de que eso ocurra ya que “las medidas que están tomando hoy son las mismas que ya fracasaron”.

De igual manera, también consideró que a Milei “lo están haciendo equivocar”, en alusión a la injerencia del PRO en su política de gobierno: “A mí criterio se están equivocando. Lo están haciendo equivocar. Porque realmente no es nada de lo que él prometió a todo su conjunto de electores, no fue nada de eso, y está haciendo todo lo contrario a lo que él prometía. Y dijo que no iba a subir impuestos, él votó contra el impuesto a la ganancia, y ahora va a poner el impuesto a la ganancia de nuevo. Entonces, seamos coherentes con lo que hacemos y decimos”.

Finalmente, el secretario general del gremio metalúrgico rosarino también consideró que “el movimiento obrero cometió un error” con el gobierno de Alberto Fernández, ya que tendría que “haber salido a la calle y marcarle el rumbo”, y “no se quiso o no se animó”.

“Les pedíamos salir a la calle a hacerle ver a Fernández que se estaba equivocando con los formadores de precios, por no pelear con quien tenía que pelear, por las divisiones de ganancia. Ese fue un error que le puede salir caro a la CGT, pero hoy la veo muy firme y muy decidida en lo que tiene que hacer. ¿Sabes por qué? Porque esto le pega a toda la sociedad, no solo a los trabajadores. Y el primer escarmiento que va a tener este gobierno, si no cambia de camino, va a ser de la clase media”, concluyó.