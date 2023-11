El intendente Pablo Javkin anticipó que ejercerá su tarea de “reclamar al nuevo presidente lo que Rosario necesita”, al dar por sentado que la primera tendencia del escrutinio indica la victoria del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El jefe municipal definió la jornada como “un día raro” y, ante los primeros rumores sobre el resultado electoral, consideró que “estaba claro que había una vocación de cambio, la voluntad de dejar atrás una etapa. Bueno, lo que la gente elige implica siempre un nuevo ciclo democrático”.

Javkin señaló a Radio Dos que a partir de este lunes su función “es reclamar lo que Rosario necesita ante Nación. El país tiene que mirar a Rosario de otra manera, entender que muchas necesidades dependen e decisiones nacionales como los subsidios, el financiamiento, y también la necesidad de recuperar paz y tranquilidad. En eso estaremos desde mañana”, dijo.

Como adscripto a la ex candidatura presidencial de Patricia Bullrich, Javkin aseguró que en este balotaje no jugaba con expectativas. “Ya no era una elección en la que tuviera expectativas puestas. Me queda respetar el resultado y valorar la masividad de la participación”, agregó.

Indicó que de ahora en más “nos toca gobernar” porque –observó– “son elecciones ajustadas, agrietadas, pero a la hora de gobernar eso no sirve. Ojalá Argentina encuentre un rumbo”.

Por último, el intendente analizó el trasfondo: “Culpa de lo que nos pasa es no haber encontrado acuerdos más fuertes en estos años”.