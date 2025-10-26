El intendente de Rosario, Pablo Javkin, votó este domingo por la mañana en la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 431 General José de San Martín. Tras emitir su sufragio, valoró la implementación del sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que por primera vez se aplica en todo el país.

“El país va a probar que tenemos un sistema mejor para todos”, afirmó Javkin, quien recordó que impulsó el mecanismo cuando era diputado provincial. Además, subrayó que este formato “contribuye a la transparencia del proceso electoral”.

“Con la boleta única se terminan las trampas de una elección, como el robo de boletas”, destacó el mandatario, quien celebró que el sistema se extienda a todo el territorio nacional. “Estoy muy contento de que toda la Argentina pruebe este mecanismo”, añadió.

El intendente aprovechó la ocasión para convocar a la ciudadanía a participar de la jornada electoral. “Es un día lindo para ir a votar. Les pido a los rosarinos que participen, que vengan a votar”, expresó.

Por último, Javkin sostuvo que este proceso electoral se desarrolla en un momento significativo para la ciudad. “Lo más importante es que podamos elegir desde una Rosario que hoy goza de muchas cosas que extrañábamos”, concluyó.