El intendente Pablo Javkin respondió al mensaje del concejal Juan Monteverde, pidiendo abrir el diálogo luego de la elección de este domingo en la que el de Ciudad Futura se impuso por 30,58%, cinco puntos por encima de la candidata oficialista, Carolina Labayru.

"El sábado me escribió y le contesté. Y le plantee cuando le contesté que hay que salir de los agravios personales, de la personalización negativa. Hay que correrse de la descalificación personal, que fue parte de la táctica de Juan; está en su legítimo derecho, pero creo que lo que viene ahora es salir del agravio y del insulto. El odio es un mal consejero, trae malas consecuencias, y no es muy habitual en Rosario. Tratemos de volver a la Rosario del respeto”, dijo el jefe municipal por Radio 2.

Quien encabezó la lista del espacio Más para Santa Fe dijo en el bunker de Distrito 7 que ahora que finalizó la ronda electoral quiere abrir un puente de diálogo con el intendente para construir un marco político democrático en la gestión municipal.

Javkin tomó el convite de Monteverde como parte del juego político, dijo que no hay fecha ni lugar de reunión, pero que la habrá. “Capaz, me reconoce la victoria de hace dos años”, bromeó el intendente en alusión al turno electoral de 2023, cuando logró la reelección por sobre la postulación del referente de Ciudad Futura.

“No tuvimos una charla, me envió un mensaje. Por supuesto siempre me voy a reunir con todos los concejales electos empezando por los cabezas de lista como lo he hecho siempre. Yo siempre hablo con el conjunto de los rivales políticos cuando gano y cuando pierdo, y no tengo ninguna duda de que ahora vamos a tener un Concejo plural como me tocó a mí al principio, ahora vamos a tener un Concejo todavía mucho que mejor que el que me tocó cuando empezó, pero vamos a dialogar”, agregó.