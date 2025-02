El intendente Pablo Javkin se refirió al escándalo de la criptomoneda Libra que involucra al presidente Javier Milei. Si bien opinó que “la situación debe aclararse", se mostró en desacuerdo con la intención de la oposición de impulsar el juicio político: “Los extremos no ayudan en nada”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“No nos cuenten a nosotros en la idea de erosionar la figura del presidente de la Nación, porque ha sido electo y en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a respetar y valorar los mandatos institucionales. El insulto, el grito y la descalificación nunca ayudan en la política. Este es un momento en que Argentina necesita unir fuerzas”, señaló Javkin.

Y sumó: “Lo que resuelve una situación como esta es la mayor transparencia posible en términos de la investigación judicial. El propio presidente planteó que es una situación que no conocía y bienvenido sea ese reconocimiento. Los países no se desarrollan desde Twitter (llamada actualmente X)”.

“Espero que -esta situación- no afecte la imagen del presidente. La situación tiene que aclararse pero cuando la respuesta es juicio político inmediato al presidente vamos a los extremos y los extremos no ayudan en nada. No conozco a nadie que resuelva un problema desde un extremo. A los países que empiezan todo de nuevo cada 15 minutos les va mal”, cerró.