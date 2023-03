En el marco de la tradicional ceremonia de plantación de árboles en homenaje a las víctimas de la dictadura, el intendente Pablo Javkin dialogó con los medios y respondió a las críticas por haber recibido al expresidente Mauricio Macri en su visita a Rosario, donde habló del “curro” de los derechos humanos.

“Que un presidente democrático visite el municipio para mi siempre es valioso, me guste o no el origen. A mi no me gustaron los presidentes de los 90 a los que muchos elogiaban y sin embargo cuando vino a visitar la ciudad el intendente de ese momento lo recibió. La lucha de memoria, verdad y justicia no es de un sector político, sino del pueblo argentino”, expresó en Si989.

En relación a la balacera que sufrió esta semana la sucursal del Banco Santa Fe de Granadero Baigorria, Javkin subrayó: “Nos usan de pizarrón para pasarse mensajes” al tiempo que destacó el accionar de las fuerzas de seguridad ante la escalada de hechos de violencia narco: “Valoro mucho la detención de algunos cabecillas de bandas”, dijo.

En relación a la reunión y posterior foto de Juan Monteverde, concejal por Ciudad Futura, y el Secretario de Salud de Rosario, Leo Caruana, Javkin aseguró que el funcionario “es una persona valiosísima para mi y nosotros tenemos un equipo absolutamente plural”.