La ocupación de camas críticas del sistema de salud pública de Rosario llegó al 95 por ciento, según el parte epidemiológico de este lunes por la noche, y la situación se complica en los hospitales de la ciudad con el correr de los días.

Aunque la cantidad de nuevos contagios entró en una meseta, y las nuevas restricciones podrían bajar aún más la curva, la derivación de pacientes desde otras localidades vecinas ponen en emergencia a la atención sanitaria rosarina.

“Con orgullo atendemos pacientes de toda la región, incluso de localidades de otras provincias, que son vecinas a Rosario, y nuestro indicador de camas críticas está influido por ese rol de núcleo sanitario”, indicó este martes por la mañana el intendente Pablo Javkin.

Según detalló el funcionario, entre el 18 y el 25% de los pacientes internados en camas críticas de la ciudad no son de Rosario. “Sentimos orgullo por atender a esos pacientes; no estamos cuestionando que Rosario le salve la vida a una persona de Villa Constitución o Cañada de Gómez; pero no puede no considerarse eso a la hora de catalogar el estado de alerta de la ciudad”, manifestó el titular del Palacio de los Leones.

Este lunes, el intendente había manifestado su descontento con el gobierno nacional luego de calificar a Rosario como zona de "alarma" epidemiológica y restringir varias actividades comerciales y las clases presenciales.

“Tenemos una situación sanitaria muy compleja y la gente lo tiene que entender; hay una ocupación muy alta de camas, que no son sólo de Covid-19”, apuntó Javkin. Del 95 por ciento de las camas críticas que se encuentran ocupadas en el sistema de salud pública, sólo un 34% son pacientes con coronavirus.