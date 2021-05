El intendente Pablo Javkin, desde la Biblioteca Argentina donde se organizó la despedida a Miguel Lifschitz, se mostró impactado por el fallecimiento del socialista, aunque no sorprendido, habida cuenta de su grave estado en los últimos días. Sin embargo, apeló a una anécdota para describir al ex intendente y gobernador. "Era un incansable, siempre de acá para allá, y mirando a futuro. La última vez que nos vimos, recuerdo que nos hacíamos la broma de decirnos '¿Estás juntando anticuerpos para la campaña?', porque él no paraba nunca", dijo. Por ejemplo, en enero estaba recorriendo el norte de la provincia, en Villa Ana, y la verdad es que hay poca gente con esa vocación. Ese detalle da cuenta de la personalidad y el entusiasmo que tenía Miguel", reconoció el intendente.

Javkin destacó en el ex gobernador su capacidad de gestión y trabajo. "Siempre con ese empuje, con ideas. Es un golpe durísimo porque es injusto además, una persona muy joven. La movilización de todos los sectores demuestra que ganó el cariño de los que no piensan como uno, lo más difícil en política".