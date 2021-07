El intendente Pablo Javkin presidió este viernes las celebraciones municipales por el 9 de Julio, con un izamiento de la bandera en el mástil del Parque Independencia, sobre Boulevard Oroño. Desde allí planteó que "la Argentina debe ir hacia la reconstrucción, con la grandeza que tuvieron los hombres de 1816".

Consultado luego sobre el cierre de listas, anticipó que no habrá candidaturas para ningún funcionario de su gabinete y pidió austeridad a todos los partidos políticos en la próxima campaña electoral: "La política debe dar el ejemplo en tiempos de campaña, con mucha austeridad".

En la conferencia de prensa por la fecha patria el intendente remarcó que “hay que cuidar mucho el vínculo de la sociedad con la política, porque ya está dañado. Y esto de la prevención y la austeridad que estamos promoviendo, también debe darse en este tiempo de campaña”.

Javkin reclamó "a los rosarinos que acompañen lo que venimos haciendo, pero quienes estamos en mi equipo de gestión no vamos a participar de ninguna lista, seguiremos gestionando. Creo sí que tenemos que hacer, todos los partidos, una campaña más corta. Tiene que ser algo austero, como dije recién cuando hablé de la unidad y de los hombres de la independencia”.

El titular del Palacio de los Leones fue consultado por la especulada candidatura de Ciro Seisas por el oficialismo. Al ex conductor de "De 12 a 14", se sumaron en las últimas horas varios periodistas que podrían ir por otros espacios, como Lisandro Cavatorta -del ciclo televisivo Bótelos- que habría sido tentado por Perotti para llegar al Palacio Vasallo.

“Hay nombres que vienen del periodismo, es verdad. Y es una tradición que tenemos en la ciudad, que no empezó ahora. En mi caso, hago política desde los 13 años, a mí no me van a acusar de antipolítica. Pero creo que cuando hay crisis, es lógico que se busquen respuestas en otro lugar. Y nuestra ciudad tiene una larga tradición de hombres y mujeres, que viniendo del periodismo o de otras actividades, que se han sumado. Mientras más gente llegue a la política, creo que es mejor", defendió Javkin, dejando implícito el asentimiento.