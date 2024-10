El intendente Pablo Javkin suscribió la teoría de que Rosario está por cumplir 300 años, y en ese marco, adelantó los preparativos para celebrar el año próximo ese tricentenario y renovó el reclamo por la declaración de autonomía municipal.

El jefe de la ciudad dijo que “a partir de hoy, empezamos a transitar juntos el camino hacia el tricentenario”, al encabezar el acto de conmemoración del día patronal de Rosario. "Fuimos un pago, luego una villa, luego declarados ciudad y ahora nos faltaría ser declarados ciudad autónoma, esperamos que lo hagamos el año que viene. Es lo que planteamos, la reforma constitucional que se plantea nos habilita a obtener la autonomía", dijo.

“A partir de hoy, empezamos a transitar juntos el camino hacia el tricentenario de Rosario, 300 años de la llegada a estas tierras de Francisco De Godoy y un grupo de calchaquíes que marcaron el inicio de nuestra historia”, indicó Javkin al anunciar la creación de un Comité Ejecutivo del Tricentenario, la Comisión de historiadores y la Comisión de Instituciones y vecinos destacados para que Rosario ”viva una gran celebración que honre tres siglos de legado", resaltó.

Javkin hizo un repaso histórico sobre la génesis de la conmemoración de la Virgen del Rosario, luego de un acto protocolar en la Catedral. “Somos una ciudad maravillosa. Más de 1 millón de gente buena que sueña con recuperar la paz, que no se va a dejar ganar por ese puñado del mal que quiso arrebatarnos lo más sagrado que tenemos: la libertad de caminar tranquilos por la calle. No les tenemos miedo. Ya no estamos solos. Todos los recursos están puestos para cuidar a nuestra gente y terminar para siempre con las mafias violentas”, remarcó.

En este punto, el intendente se centró en el 7 de octubre de 2025, cuando se cumplan 300 años desde el día en el que se puso la primera piedra con la que empezó a construirse la capilla alrededor de la que creció primero un caserío, luego un pago, un pueblo y finalmente una ciudad.

“Firmé el decreto N°1225 que crea un Comité Ejecutivo del Tricentenario, la Comisión de historiadores y la Comisión de Instituciones y vecinos destacados de la ciudad. Rosario merece una gran celebración que sea de toda la ciudad, como lo fue en sus inicios. Nos lo merecemos por nuestra capacidad de resistir, por no bajar los brazos en las difíciles, por la tozudez que está en nuestro ADN y que nos hace sentir orgullosos de quiénes somos y de qué estamos hechos”,

“Los invito a unirnos en esta celebración bajo nuestro manto celeste y blanco, mirarnos a los ojos y sentir el orgullo de ser parte de esta historia común, con la convicción de que en este Pago que fue capilla, luego villa, hasta ser ciudad, y pronto ciudad autónoma, hubo gente que jamás se rindió y que demostró que Rosario siempre pero siempre puede”.