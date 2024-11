En el marco de la presentación del Presupuesto 2025, el intendente Pablo Javkin opinó sobre la investigación en relación al crimen del jefe de la barra de Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y su ladero Daniel “Rana” Attardo, y expresó “plena confianza” en el esclarecimiento del caso. Además aseguró que se trata de un “entramado de bandas delictivas”.

“Tenemos muy claro que lo que sucedió el fin de semana fue parte de un entramado de bandas violentas vinculadas al delito complejo en la ciudad. No me cuentan a mí entre los que se acercan a las interpretaciones folclóricas de lo que pasó. Lo que pasó es la consecuencia de un hecho muy grave que involucra a bandas delictivas que usan el fútbol pero que no son el fútbol”, dijo en diálogo con la prensa.

Asimismo, aseguró tener “plena confianza” en la investigación del fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo del caso. “Estamos muy confiados en el esclarecimiento de este hecho. Vi expresiones casi que deseando que vuelva un incremento de los homicidios en la ciudad. El comentario es libre pero los hechos son sagrados”, agregó y tildó de “nefasto” al exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain.

Con respecto a la investigación por el doble crimen, no se informaron nuevos avances luego del allanamiento a la comisaría novena ubicada en Arroyito, donde se secuestraron celulares y documentación. Por su parte, el club anunció el cierre del Caribe Canalla los miércoles y jueves por la noche, por tiempo indeterminado.