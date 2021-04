El intendente Pablo Javkin ya sentó su reclamo al nuevo ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y en el primer día después de la salida de Marcelo Sain, pidió que la Provincia incremente la presencia policial en Rosario, y que se avance en mayor análisis criminal y transparencia para ir por la economía que alimenta el narcotráfico. Eso, para marcar una última crítica a la gestión del ministro saliente: "Hubo mucho grito y poca solución", dijo.

En la inauguración de una nueva sala en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, el jefe municipal llamó a "reconstruir el tejido social, que los chicos no solo se recuperen en su salud en este hospital, sino la expectativa de que la sociedad les brinde algo más que salud, contención, inclusión, oportunidades", dijo.

Javkin señaló que ya pidió audiencia con el ministro Lagna para la semana próxima. "Hay que trabajar sobre el terreno. Hemos visto presencia mayor de fuerzas federales, debería incrementarse con mayor número de policías, también actuar mejor sobre prevención de homicidios, de armas. No esquivamos el problema, asumimos responsabilidad que nos toca pero debemos trabajar otros niveles: cómo ingresa la droga, las armas, la circulación del dinero", abundó. Y puso como ejemplo ramificaciones de las economías delictivas en la economía formal, el blanqueo en la construcción inmobiliaria o la inversión en licencias de taxi, tal como trascendió esta semana acerca del jefe de la barra brava de Central, Andrés Pillín Bracamonte.

Javkin evitó opinar sobre la partida de SAin, con quién él sostuvo esta semana un duelo por Twitter, pero dijo: "Yo trabajo con el gobernador, cada uno elige sus colaboradores, no me interesa lo personal. Hay mucho grito y poca solución, y con gritos no se construyen soluciones tampoco por las redes sociales", cerró.