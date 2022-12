El intendente Pablo Javkin expresó su malestar en diálogo con los medios tras terminar su encuentro previsto en torno a la aplicación del sistema SUBE, cuando irrumpieron gremialistas portuarios en las instalaciones de la Municipalidad y del Concejo, destrozando puertas y generando disturbios en el microcentro en plena mañana. Aseveró que el asunto es un hecho policial, y ya radicó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación. En tanto, desde el municipio se filtró la imagen de videovigilancia que expone la escena de un grupo de hombres arremetiendo contra la puerta del Palacio Municipal hasta destrozarla.

"Estamos haciendo la denuncia, es clarito que es un hecho policial. Recorren la ciudad y no hay una sola detención, con respeto a la jefa de Policía –cargó Javkin–. Puede venir alguien y arrancar la puerta de policía, ¿y no se detiene a nadie?", reclamó el jefe municipal.

Recordó el marco en que sucedieron los disturbios: "Estaba en una actividad con el ministro de Transporte (Diego Giuliano) y con el gobernador cuando nos avisaron que iban a venir. El encuentro era un hecho importante para la ciudad ¿Les parece que esto puede ser un reclamo gremial del puerto? No tiene ninguna lógica que la protesta sea en la Municipalidad de Rosario. Es un hecho policial, y si en la investigación surgen asuntos políticos o portuarios, eso le cabe a los fiscales o jueces".

De esta forma aseveró repetidamente: "Esto no es un hecho gremial, es un hecho policial. Me contacté con el fiscal regional pero la flagrancia es intervenir cuando los hechos se producen. No puede ser que se permitan balaceras a medios, roturas del Municipio".

Luego incriminó: "¿Dónde están las fuerzas federales y las provinciales? No es un ataque al intendente, no soy víctima de nada. La ciudad es víctima, este edificio representa a la ciudad, que esto pueda suceder una mañana sin que haya un detenido".

"Esto no se resuelve si no intervienen quienes tienen la potestad de detener y de frenar con armas la posibilidad de un delito", finalizó.