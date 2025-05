Pablo Javkin zanjó la discusión con el gremio municipal. Anunció este lunes que les aumentará el sueldo por decreto, un 8 por ciento para el segundo trimestre que abonará en estos días, y que descontará del salario el jornal de este miércoles a quien adhiera al paro que estableció el Sindicato.

“No vamos a permitir actitudes extorsivas, mafiosas. Usaron cinco ambulancias para cortar el tránsito. Son de los rosarinos y rosarinas, no de ningún dirigente gremial”, cargó el intendente en tácita alusión al secretario general del sindicato, Antonio Ratner, y la protesta que ese gremio realizó el pasado jueves frente al Palacio de los Leones.

Javkin consideró que fue el gremio el que rompió el diálogo y cuestionó la medida de fuerza convocada para este miércoles.

“Estamos en una situación de crisis vinculada a la caída de la recaudación y ante la necesidad de financiar obras, por eso tenemos que ser muy prudentes en cuanto a la política salarial”, argumentó el jefe municipal.

“Es extorsivo realizar una asamblea en la forma en que se hizo y mucho más es decretar una medida de fuerza en medio de una negociación. Esta es una ruptura unilateral previa de la mesa de acuerdo”. Y reiteró: “Mi obligación es no aceptar actitudes extorsivas ni mafiosas”.

Javkin tomó el marco de la oferta salarial del Gobierno provincial y replicó: “Voy a establecer un aumento por decreto para los trabajadores municipales, que va a ser abonado en los próximos siete días por planilla complementaria. Ese incremento será de un 8 por ciento trimestral”, dijo en alusión a la propuesta que los estatales de ATE y UPCN aceptaron, a diferencia del gremio docente.

"Hemos llegado a esta situación a partir de una ruptura unilateral y sin sustento alguno por parte del gremio, que mientras se desarrollaba una mesa paritaria, realizó una medida de fuerza con retiro de los lugares de trabajo", consideró Javkin. “La protesta, completamente injustificada, se basó en afirmaciones falsas. Por ejemplo, se dijo que no había fecha de cobro, cuando en la realidad los salarios se pagaron ese mismo día, como es de uso y costumbre”, agregó.

“Queremos ser muy claros en esto; vamos a cuidar el dinero de todos los rosarinos”, antepuso y añadió: "Si mañana (por este martes) alguna persona no se presenta a trabajar, se van a aplicar todos los descuentos correspondientes a esa jornada de trabajo”. “Catorce veces pudimos acordar una negociación paritaria, con prudencia pero también con firmeza. Ahora no vamos a permitir el rompimiento unilateral de la negociación como no vamos a permitir que se utilicen recursos que son de toda la ciudadanía”, concluyó.