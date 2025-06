El intendente Pablo Javkin, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, presidió este viernes el acto protocolar del Día de la Bandera. Tras el tradicional izamiento de la bandera y la entonación del himno nacional ejecutado por la banda sinfónica de la Policía de Santa Fe, honró la figura de Manuel Belgrano y reivindicó el momento de “resurrección” que vive Rosario.

“Recordamos a Belgrano, ese héroe tan nuestro, un hombre justo para hacer la patria, honesto, sensible, valiente”, expresó el intendente al inicio de sus palabras. Y agregó: “Belgrano, el rebelado contra los poderes centrales que se animó a enarbolar bandera para que nos protegiera. Y lo hizo acá, quizás sabiendo que estaba parado en una tierra que iba a tomar su mandato: si acá se izó por primera vez la enseña de la unidad y la valentía, acá iba a quedar arriba, para siempre”.

“Belgrano fue un hombre de convicciones, que no pensó en su comodidad ni en su conveniencia, sino en el futuro de un país que todavía no existía. Belgrano entendió algo que nosotros también entendemos: que si bien los símbolos importan, mucho más importante es lo que se hace con ellos”, sostuvo Javkin y remarcó que en Rosario la bandera es un mandato. “Y si algo aprendimos los rosarinos del legado de Belgrano, es que bajar la bandera nunca es una opción, que rendirse no es una palabra que esté en nuestro diccionario”, aseveró.

En un tramo central del discurso, recordó los momentos más duros vividos por la ciudad: “Rosario sufrió mucho. Pagamos con vidas el abandono de algunos; pagamos con horror el silencio cómplice de otros. Soltaron presos, liberaron las cárceles, nos dejaron solos en manos del terror. Pero pesará sobre sus conciencias siempre una certeza, jamás Belgrano hubiera hecho eso”.

Frente a ese escenario, el mandatario reivindicó la unidad de la ciudad: “Fue justo ahí cuando más nos unimos los de acá. Fue justo ahí que nos juramentamos que de esa también íbamos a salir, con valentía, a la rosarina, a la santafesina”, dijo, y prosiguió: “Fue justo ahí que unimos una tropa de un millón de valientes. Fue justo ahí que, guiados por este gobernador invencible, empezamos a acorralar a las lacras que nos estaban matando. Fue justo ahí que llegaron las luces azules que tanto pedíamos. Fue justo ahí que la Nación mandó a las fuerzas federales que nos corresponden por derecho y que por derecho se tienen que quedar. Y fue justo ahí que todos juntos les dimos una batalla como nunca nadie les había dado”.

“Ahora el crimen organizado sabe que en Rosario no les tenemos más miedo”, enfatizó, y resaltó: “Que los buenos somos un millón de veces más que los malos. Que aunque todavía falte, les vamos a ganar. Y que el bien siempre, pero siempre, le gana al mal”.

Con tono esperanzado, el titular del Ejecutivo local remarcó: “Volvió Rosario”, una frase que repitió a lo largo del discurso como emblema del momento que atraviesa la ciudad. "Y así un día, cuando nos daban por perdidos, cuando nos decían que nos habían ganado, empezó la resurrección de esta ciudad rebelde, tozuda, valiente", manifestó el titular del Ejecutivo municipal, y graficó: “Antes se hablaba de Rosario para contar muertos. Ahora se habla de Rosario para contar que algo está pasando, que ahora sí vuelven los ídolos, las fiestas, los eventos”.

“Volvió Rosario, y volvió más pujante, más dispuesta que nunca a seguir siendo el corazón del interior productivo, ese que debe ser el verdadero motor de la Nación”, sostuvo, y añadió: “Acá no se especula. Acá se invierte, se desarrolla, se da trabajo, se produce, se siembra, se cosecha, se exporta, se ganan mercados, se mira al futuro”.

“Volvió Rosario, y déjenme decirles algo que yo sé que interpreta el sentir de todos mis vecinos: acá deberían estar cada 20 de junio los líderes nacionales a la vera del río, justo en el lugar que eligió Belgrano para que su creación viera el cielo azul celeste”, aseguró, y amplió: “Los esperábamos para agradecerles el aporte a nuestra paz recuperada, para contarles todo lo que estamos haciendo y también para pedirles que no paren las obras que les corresponden: el Monumento, la Circunvalación, las rutas de la producción. Y si no, para dejarles claro que no tenemos problemas en tomarlas nosotros. Pero que nos dejen hacer, que acá sabemos cómo hacerlo”.

"No importa, no habrá ningún otro acto en otra ciudad del país, por muy privilegiada que sea, por muy mantenida con nuestro esfuerzo que sea, que opaque jamás el 20 de junio en la ciudad de Belgrano, en la ciudad de Rosario", resaltó el intendente, y precisó: "Volvió Rosario, volvió más orgullosa, más sabia, más fuerte. Y si siempre fuimos de ir para adelante, que todo el país sepa que ahora vamos más que nunca, que nadie podrá frenar jamás la fuerza indómita de esta ciudad.",

Durante su alocución recordó que la ciudad se prepara para celebrar su tricentenario “con las calles llenas de nuevo, para vivir la fiesta que los rosarinos se merecen después de tanto dolor” y remarcó que “será un gran recuerdo de nuestro pasado, pero será, sobre todo, una plataforma hacia el futuro”.

Por último, subrayó: “Hoy, en este país donde algunos insultan y agreden, acá nos unimos en la paz que estamos recuperando. Acá la gente buena no malgasta la fuerza en un agravio: la usa para pelear contra las mafias. Entonces, este 20 de junio, miremos la otra orilla, porque estamos dejando atrás la tempestad. Ahora, más que nunca: remos tensos y timón firme. Allá está la paz definitiva”.

“Que nadie se anime nunca más a abandonar a Rosario. Que nadie se anime nunca más a insultar a Rosario. Que nadie se anime a tratar de frenarnos. Volvió ese pago que se hizo a sí mismo. Volvió la aldea que nadie tuvo en sus planes. Volvió el pueblo que se hizo grande por el laburo de su gente. Volvió la ciudad más hermosa y valiente del país. Volvió Rosario”, concluyó Javkin.