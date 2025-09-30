El intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció este martes que las protestas y medidas de fuerza del Sindicato de Trabajadores Municipales tienen “motivaciones partidarias”. “Cuando hay campaña, empiezan estas cosas”, señaló, al tiempo que recordó que ya en gestiones anteriores había planteado la existencia de maniobras políticas detrás de algunas movilizaciones.

En la misma línea, el concejal Carlos Cardozo había criticado más temprano la colocación de un banner en la sede sindical con las imágenes de los candidatos peronistas Agustín Rossi y Caren Tepp, quienes competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “No me sorprende. Hasta la fecha de los comicios vamos a tener estas situaciones: pasacalles, banners. Es lo común”, dijo Javkin.

El intendente también respondió a los reclamos del gremio en relación con cambios administrativos vinculados a obras en marcha. Como ejemplo, mencionó la reubicación temporal de la Secretaría de Deportes por los trabajos en el microestadio y defendió el uso de las instalaciones del hipódromo para el Sies: “Son diez veces mejores que las que había”, subrayó.

Además, destacó que en los últimos días el municipio adjudicó la compra de nuevos vehículos y concretó un concurso en la Secretaría de Control “muy reclamado durante mucho tiempo”. En ese sentido, cuestionó que la dirigencia gremial se aleje de las prioridades de los trabajadores: “Los empleados ven las inversiones y ven las obras”, afirmó.

Finalmente, Javkin se refirió a investigaciones judiciales recientes y recordó que el Ejecutivo presentó denuncias por robos de medicamentos, frazadas y materiales, que derivaron en causas penales y detenciones. “Eso a veces molesta, pero lo que tiene que quedar claro es que nunca puede ser negativo hacer una obra nueva”, concluyó.