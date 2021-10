El intendente Pablo Javkin volvió a incluir en su discurso el pedido de autonomía municipal, este vez con el fin de poder manejar sus propias fuerzas de seguridad para combatir el delito. Este domingo el mandatario rosarino utilizó su cuenta de Twitter para desplegar este mensaje y aludió que el problema en muchas ocasiones lo trasciende.

“Soy el intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, jueces ni cárceles, que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego. Me gustaría poder responder por todo, solucionar todo, pero no es que no quiero, no tengo las armas. Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas” de seguridad., suscribió.

En cuanto a esta postura, este lunes el gobernador Omar Perotti abrió las puertas al debate, y dijo: "Bienvenida sea la discusión sobre lo planteado por Javkin en materia de seguridad. Los proyectos de seguridad que enviamos a la Legislatura no eran para que se voten a libro cerrado sino para discutirlo".

Domingo Rondina es uno de los abogados constitucionalistas más importantes y asiduamente consultados en la provincia de Santa Fe. Según el letrado, un municipio puede tener fuerzas de seguridad de carácter preventivo, que incluso detengan a las personas que son sorprendidas cometiendo un delito. “Pueden llevar armas no letales, no hay ningún inconveniente, de hecho las ciudades tiene su guardia de seguridad urbana”, explicó al aire de SI 98.9.

Y aclaró luego que Javkin intenta tener policía en lo penal, donde se puedan llevar a cabo investigaciones, portar armas letales y aplicar el Código Penal. Situación que en el esquema nacional está reservado a las provincias, aunque en principio por la autonomía de los municipios de “podría transferir por una ley provincial, pero en caso que no se haga el intendente puede acudir a la justicia”.

Como ejemplo de ese camino a Tribunales, citó a varios municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Castelli que llegó a la Corte Suprema de la Nación esperando que el máximo tribunal sea quien decida su destino, entendiendo que este derecho está fijado en la actual Constitución que rige desde 1994. “Si las provincias no lo instrumentan mediante leyes se puede pedir a la justicia que lo reconozca”, remarcó.

Sin embargo, Rondina dudó de la bonhomía de intendente y dijo que muchas veces el tema de la autonomía “se utiliza como una forma de excusarse ante los problemas” porque “la seguridad preventiva depende de las mejoras urbanas, pero además de haya personal recorriendo los barrios situación que se puede lograr perfectamente a través de las guardias municipales. “La ciudadanía está pidiendo a las autoridades que se eviten los delitos, por lo tanto se necesita seguridad preventiva, que las municipalidades no tienen ningún impedimento”, insistió.

“Me parece que hay mucho para avanzar en la seguridad preventiva y es donde deben trabajar los municipios. Es muy poco lo que no pueden hacer los municipios que tiene que ver con el post delito”, precisó Rondina. Y fue nuevamente contra Javkin: “Me perece que escribir por Twitter no es gran cosa, me gustaría saber que se está haciendo por esas declaraciones autonómicas, para que se cumplan, Rosario la tuvo en su Concejo”.

Aquí el audio de la nota completa.