Con motivo de conmemorarse este martes 7 de octubre el Día de Rosario y de su santa patrona, el intendente Pablo Javkin, junto a autoridades religiosas y funcionarios municipales y provinciales, encabezó el acto en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera, donde hizo entrega formal del proyecto de ordenanza para la autonomía institucional, política, económica y financiera de Rosario.

“En este día histórico tengo el honor de entregar este proyecto que no es solo un papel, sino la ratificación plena del derecho a la autonomía que consagró la nueva Constitución Provincial y que, después de 104 años de insistencia, será también legado de nuestro tricentenario”, expresó el mandatario.

El acto comenzó temprano con una ofrenda floral en la Catedral, y luego siguió con el izamiento de la bandera, el Himno Nacional y las palabras de distintas autoridades, entre ellas la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda.

En su discurso, Javkin propuso “apoyar bien las plantas de los pies” y preguntarse qué había allí hace 300 años. “Barro. Nada más que barro. Perdón, una cosa más: esperanza”, dijo, evocando los orígenes del Pago de los Arroyos y la fuerza de los primeros pobladores: “Nos hicimos de puro esperanzados, decididos a levantar una ciudad sostenida por su propia gente”.

El intendente repasó hitos históricos de Rosario, desde sus inicios hasta su consolidación como ciudad productiva, cosmopolita y cultural, y destacó: “Cuando nos negaron ser la capital de la Argentina, nos hicieron un favor. Nos dieron el derecho a decir: no importa, vamos a ser grandes igual”.

También habló de resiliencia, recordando “el tiempo más oscuro y doloroso” frente a las mafias: “Cuando la daban por perdida, fue que dimos la batalla definitiva. Nadie nos va a arrebatar la ciudad que construimos con nuestras propias manos”.

Ya en el presente, Javkin resaltó las obras del Tricentenario -plazas, parques, pavimentos, la Escuela de Tecnología- y sostuvo que marcan “la entrada definitiva a la ciudad recuperada, al orgullo y al futuro”.

Al cerrar, formalizó la entrega del proyecto de autonomía y concluyó: “Los pies cansados de aquellos peregrinos son nuestros pilares. Trescientos años después, nos miramos a los ojos con orgullo. Rosario está de pie, preparada para vivir la grandeza de su futuro. Volvió Rosario, el Pago está de vuelta, listo para ser la capital del interior argentino”.

En el acto participaron funcionarios municipales y provinciales, legisladores, autoridades judiciales y universitarias, Fuerzas Armadas, estudiantes, representantes de colectividades e instituciones y vecinos.