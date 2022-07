En diálogo con Si 98.9, el intendente Pablo Javkin hizo un breve repaso de actualidad en el que aprovechó para referirse a los temas más importantes de la gestión municipal. Entre ellos abordó: el impacto de la crisis económica mundial y nacional en la actividad rosarina, la relación con el gobierno nacional y provincial, y la distribución de recursos.

Durante la charla con Leo Ricciardino y equipo, Javkin sostuvo que hay que construir “capacidad estatal” y aseguró que por el momento no le preocupa lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones. “Yo no soy de campaña electoral un año antes. No critico al que lo esté, pero no es mi rol, yo necesito resolver problemas”, aseguró.

Los puntos más destacados de la charla con Si 98.9

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ROSARIO

Está complicada en sentido de la provisión. La ciudad está con indicadores económicos de recuperación en el primer semestre que ahora se empezaron a relentizar. El problema de la inflación impacta en el nivel de actividad. El Drei puede crecer en relación a precios, pero baja a nivel de volumen.

Tenemos también un alto grado de incertidumbre respecto al abastecimiento de insumos. El gasoil, los insumos médicos. Nosotros estamos comprando camiones para el servicio de higiene, luces led, asfalto, hormigón, todo eso está en medio de un nivel de incertidumbre en relación al precio.

ROSARIO SIGUE LIDERANDO CREACIÓN DE EMPLEO

Venimos en alto nivel de actividad y bajo nivel de desempleo. Esperamos que no se corte. Tenemos una oportunidad grande en la región, con una economía que tiene mucho para crecer. Pero después nos la ingeniamos para sumar nuestra cuota de problemas. Estamos a un nivel alocado de destrucción de la moneda.

POLÍTICA PROVINCIAL

Yo siempre reivindico que Santa Fe tiene otro clima en todo sentido. Hay que tener cuidado, porque independientemente de lo que nos pasa a diario, estamos viviendo una pandemia y una post pandemia. Ahora tenemos atentados a presidentes y ex presidentes. Parte del cuidado es que la política construya capacidad estatal, y no a los gritos. A mí no me anotes en esa, porque después no podés gobernar.

TIRONEO OPOSITOR CONTRA PEROTTI

Las cosas que creo que están mal, yo las planteo. Yo no soy de campaña electoral un año antes. No critico al que lo esté, pero no es mi rol, yo necesito resolver problemas. Si puedo conseguir que urbanicemos un barrio par abajar la violencia, lo voy a hacer. Si logro que los bonos de la deuda terminen en pavimento definitivo, voy a pelear para resolverlo. Si en transporte la distribución es 85% a 15%, también voy a pelear.

SISTEMA DE TRANSPORTE

Terminamos en un sistema donde la empresa el cacique se retira, eso implica acomodar el sistema en base a Movi y Rosariobus. Implica aumentar los coches entre dos jugadores en vez de con tres. Hay que aumentar los recursos y lo vamos a hacer. Tenemos la decisión de engrosar el transporte porque está mal. Es la demanda más directa sobre la gestión.

Se establecieron cronogramas. Estamos adjudicando 486 de las 500 que nos propusimos. En algunos horarios se nota. Las aplicaciones están funcionando mejor. Hay que tener en cuenta que estuvimos un año y medio sin noche, hay que reacomodar. Todo lo que es transporte masivo no se recupera en un año. Esto es paso a paso, hay que poner más recursos.

DISCUSIÓN ELECTORAL

Sin la hipocresía de decirte que nadie mira ese horizonte, yo veo con mucha preocupación lo que pasa en estos días. Tenemos que ser todos muy responsables, porque si esto no se ordena bien termina en algo feo. El que quiera gobernar, cuanto menos arrasado se encuentre, mejor. Hay que tener serenidad, cuidado y mucha sensatez.

TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD

Hay que naturalizarlo, la enfermedad es un fenómeno natural, hay que enfrentar los tratamientos. Yo terminé la etapa mas fuerte que es la de la radioterapia. Lo informé porque mucha gente lo pregunta, me pareció importante contarlo. Y después porque soy funcionario público, tengo que dar la tranquilidad de que puedo estar en función. Pero aparte también hay mucha gente que está en al misma, hay que demostrar que se puede afrontarlo y mejorar.