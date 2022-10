El intendente Pablo Javkin se refirió a la sesión con ribetes de escándalo en la Cámara de Diputados en un encuentro con el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y la secretaria de Coordinación Técnica y Administrativa del área, Ana María Morel, y cargó contra el ministerio. "No puede ser que haya funcionarios que no entiendan que hoy la prioridad es Rosario".

Este jueves ambos funcionarios tuvieron que dar explicaciones sobre la ejecución de recursos correspondientes a la Ley de Emergencia en Seguridad. "No tengo una lectura política, tengo una lectura práctica. ¿Qué es lo que queda claro? Que está comprometido el 100% del presupuesto pero hay un 80% que no se puede efectivizar porque no llegaron las cosas que se compraron", dijo en LT8.

Todo comenzó cuando Morel empezó a exponer sobre el presupuesto integral del Ministerio, pero diputados opositores le salieron al cruce exigiendo que se refiera exclusivamente a la Ley de Emergencia. Toda la sesión tuvo cruces e interrupciones, al punto de rozar el escándalo.