El intendente Pablo Javkin se refirió este lunes al ataque en barrio Los Pumitas que dejó como saldo la muerte de un nene y otros tres heridos, y también a la balacera contra la escuela "Isabel La Católica", ubicada en Grandoli y Ayolas. Al respecto, subrayó que “jamás” sucedió que se incrementen los hechos violentos tras el desembarco de fuerzas federales en la ciudad, como está ocurriendo ahora.

“Todos vivieron los dos desembarcos anteriores de fuerzas federales en la ciudad. Jamás pasó esto, que vengan y aumenten los hechos violentos”, mencionó Javkin en diálogo con la prensa. Este martes, se llevará adelante una reunión clave entre el municipio y autoridades del Ministerio de Seguridad de Nación :"Voy a pedir más fuerzas federales y sobre todo cumplimiento de la tarea", adelantó el intendente.

En relación al ataque contra la Escuela Nº 6.430, Javkin recordó que una portera de la institución había sido detenida el año pasado en el playón del hipermercado Libertad, con dos kilos de cocaína en el baúl de su auto. Asimismo, consideró que el establecimiento educativo “debería haber estado custodiado por Gendarmería”. “Hay omisión de actuar y eso implica un resultado. En la calle no hay acción, se meten con los pibes y con las escuelas. Me niego a que demos por perdido algo cuando no se intenta”, sostuvo.

“No podemos permitir que toquen a los chicos ni a la escuelas. No es menor que hoy tengamos dos escuelas cerradas. Buscan desanimar, quebrar, y que las responsabilidades se diluyan”, cerró.