El presidente Javier Milei llegó este jueves por la tarde a Rosario para encabezar el acto de cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA). Aterrizó cerca de las 17.30 en el helipuerto de Prefectura y fue trasladado al hotel RosTower, desde donde partirá hacia el Parque de España, donde se montó el escenario principal sobre las escalinatas del Centro Cultural.

La convocatoria marca el cierre de la campaña libertaria antes de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. Milei buscará respaldar a los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezados por Agustín Pellegrini, y reforzar la presencia del oficialismo en la provincia.

El mandatario arribó acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes también participarán del evento. En los alrededores del hotel, militantes libertarios esperaron al Presidente con banderas y cánticos, mientras en el Parque de España se ultimaban los detalles para el acto.

Por motivos de seguridad, varias calles del centro permanecen cortadas y solo se permite el acceso peatonal a quienes asistan al evento. Los cortes se registran en avenida del Huerto y Paraguay, Mitre y Urquiza, y Salta y Corrientes, según informaron fuentes municipales.

El operativo desplegado incluye a más de 850 efectivos de la Policía de Santa Fe, Gendarmería y fuerzas federales, que custodian tanto el parque como los alrededores. Con este acto, Milei busca dar una muestra de fuerza política en el interior del país, en una de sus últimas apariciones antes de la veda electoral.