El presidente Javier Milei habló este lunes en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026 que enviará al Congreso antes de que termine el año legislativo. En su mensaje, el mandatario resaltó los avances económicos de su gestión y remarcó el equilibrio fiscal alcanzado.

En su discurso, Milei se dirigió primero a la política: “El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”, advirtió.

Luego, envió un mensaje a la ciudadanía: “Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período. Los argentinos son los protagonistas de este proceso, quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad. El temple de los argentinos es heroico, y por eso les damos las gracias”, expresó desde el Salón Blanco.

Milei enfatizó que “el orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar por un futuro mejor o vivir encerrados en un presente tormentoso y decadente”. Además, subrayó que el país no saldrá de la crisis a través del déficit fiscal: “No es a través del déficit fiscal que atenderemos las necesidades de los más débiles. Todos los experimentos posibles fueron probados en este país durante décadas; nos dijeron que se podía salir de las crisis estimulando el consumo, es decir, emitiendo más dinero”.

El Presidente cerró su mensaje reafirmando su compromiso con la estabilidad económica: “No hay otro camino que el equilibrio fiscal, el orden monetario y el orden cambiario. Hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en que estábamos cuando asumimos. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. Confío en contar con el respaldo del Congreso para seguir avanzando”.