El presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció recientemente una entrevista en el programa "¿La Ves?", conducido por Jonatan Viale en TN, donde abordó el tema del momento: el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, que experimentó un desplome significativo en su valor tras la suba inicial impulsada por la promoción del presidente

Milei, en la entrevista, negó haber promocionado la criptomoneda, aclarando que simplemente la difundió. Afirmó que la inversión en $LIBRA fue una decisión voluntaria de los individuos, y que el Estado no tuvo ningún rol en ello.

De este modo el Presidente buscó despegarse de cualquier tipo de ilícito, explicó por qué borró el tuit luego del escándalo, reconoció su vínculo con Hayden Davis -creador del token-, y afirmó que fueron “como mucho” 5 mil las personas afectadas, entre ellos casi ningún argentino. Destacando además que estos inversores comprendían los riesgos asociados y acusó a sus opositores de aprovechar la situación para atacarlo.

En respuesta a las críticas y denuncias en su contra, Milei expresó que se siente víctima de una campaña de desprestigio. Reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, y aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades en las investigaciones correspondientes.

Si bien el mandatario se mostró convencido de que no incurrió en un ilícito, también fue autocrítico: “Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas”.