El Concejo Municipal de Rosario inició este miércoles el tratamiento de la ordenanza presentada por el intendente Pablo Javkin para declarar la autonomía local, paso clave para habilitar la reforma de la Constitución de Santa Fe. La iniciativa será analizada en la comisión de Gobierno y genera fuertes diferencias dentro del cuerpo deliberativo.

La concejala Julia Irigoitia planteó que el texto impulsado por el Ejecutivo “avanza en definiciones y atribuciones que no le corresponden”, al incorporar disposiciones que —según advirtió— deberían ser discutidas por la futura convención estatuyente. “Nosotros queremos la autonomía, pero no podemos aceptar que se plantee unilateralmente una proto-Carta Orgánica”, sostuvo.

La edila propuso una alternativa más acotada: “Lo que proponemos es una ordenanza corta que declare la autonomía, convoque a la elección de la estatuyente y disponga reglas transitorias procedimentales. Además, planteamos elaborar un documento conjunto con todas las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil que sirva de orientación para la futura Carta Orgánica”, detalló.

Irigoitia recordó que la cláusula transitoria de la Constitución provincial permite a los ejecutivos locales incluir normas vinculadas a la implementación de competencias propias, pero subrayó que ese carácter es transitorio y no puede transformarse en regulaciones permanentes. “El intendente no puede pretender marcarle el camino a la convención estatuyente”, insistió.

Según la concejala, el objetivo principal del Ejecutivo “parecería no ser la declaración de autonomía, sino la sanción de regulaciones que habilitan facultades inmediatas, incluso sin Carta Orgánica”. Y consideró que ese enfoque “viola el espíritu de la reforma, que acordó que los convencionales sean elegidos por el voto ciudadano”.

Finalmente, Irigoitia advirtió sobre el contexto político: “Las elecciones del domingo mostraron un escenario muy disperso, y el intendente no tiene la legitimidad para establecer esta proto-Carta Orgánica respaldado solo en una mayoría circunstancial. Tenemos la oportunidad de mostrar que la política rosarina está a la altura del proceso que se inicia”.