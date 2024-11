La Cámara de Diputados postergó la discusión que se iba a dar este martes por la tarde para limitar el poder del gobierno con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La sesión, convocada por la oposición, fue reprogramada para el jueves que viene luego de advertir que no iban a reunir el quorum necesario.

Según indicó la agencia Noticias Argentinas, los operadores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que habían solicitado la sesión junto a Unión por la Patria, se mostraban confiados en juntar el numero, pero la presión que ejerció en las últimas horas el Gobierno sobre gobernadores surtió efecto y desactivó la embestida opositora.

El ítem central del temario era el tratamiento de la reforma de la ley de DNU para acotar el poder del presidente para gobernar a través de esa vía, y el rechazo el decreto 846 que autofaculta al Poder Ejecutivo a canjear deuda sin el aval del Congreso.

El factor clave que determinó el fracaso opositor, muy celebrado en la Casa Rosada, fue la confirmación de que nueve diputados nacionales de Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes en total, no iban a dar quórum.

Se trataría de los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil, dos santiagueños que reportan a Gerardo Zamora, la neuquina Tanya Bertoldi, y los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

En el frente opositor que convocó a la sesión también iban a producirse bajas en Encuentro Federal: Ricardo López Murphy, el chubutense Jorge “Loma” Ávila, y el entrerriano Francisco Morchio (que responde al gobernador Rogelio Frigerio)

El Gobierno utilizó la amenaza de retirar el proyecto de Presupuesto como instrumento de chantaje para quebrar la voluntad de los mandatarios provinciales.

El mensaje fue claro: si no ayudaban a boicotear la sesión, el Gobierno no aceptaría ningún pedido para modificar el Presupuesto, y no habría partidas extra para ninguna provincia.