El jefe de bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, se encuentra internado en el Hospital Italiano de La Plata por un "cuadro agudo que se interpreta como cólico renal", pero presenta un "buen estado general y buena evolución clínica".



El director general del hospital, Roberto Martínez, indicó a través de un comunicado que se le están practicando "estudios de laboratorio y bacteriológicos" a Máximo Kirchner y que el paciente ya inició "tratamiento con antibióticos".



"En el día de ayer hemos asistido e internado al paciente Máximo Kirchner, quien es derivado y acompañado por su médico de cabecera, por cuadro agudo que se interpreta como cólico renal, diagnosticándose mediante estudio de imágenes perinefritis incipiente y litiasis de 3 mm intravesical", detalló el comunicado.



Al respecto, el médico asesor del Gobierno bonaerense, Jorge Rachid, explicó que se trata de "una piedra o piedrita, depósitos cálcicos que generalmente se depositan en el tracto urinario", una patología "muy dolorosa", que requiere internación pero no reviste ningún tipo de gravedad.



En declaraciones a Radio Rivadavia, el profesional afirmó que el cólico renal "es uno de los peores dolores en clínica medica", pero insistió que se resuelve clínicamente o de manera quirúrgica.



"Es un diagnóstico benigno" y no reviste ningún tipo de gravedad, solamente necesita asistencia médica, internación e hidratación, continuó Rachid.



Asimismo, consideró que "con la vida de estrés" producida por "esta guerra pandémica, que no quepa la menor duda que cada organismo reacciona de acuerdo a su ADN".