La interna del PRO está que arde. Tras las críticas de Mauricio Macri al Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender la alianza con La Libertad Avanza y apuntó al partido

Minutos antes de que el diputado nacional Martín Yeza se transforme en titular de la asamblea del PRO, un lugar que iba a ocupar la actual funcionaria nacional, Bullrich dio a conocer una carta que escribió para los integrantes del partido.

“Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza. Y, al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo en campaña el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento”, expresó la ministra, en la misiva que tituló “Nuestro compromiso incondicional con el cambio”.

En cuanto al acuerdo electoral, la funcionaria señaló: “Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. Y como ministra de Seguridad me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien. Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes”.

“El debate que quiero dar en Pro no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea. Hoy quiero contagiar a Pro del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina”, planteó Bullrich, en un claro acto de apoyo a la fusión con los libertarios para las elecciones de 2025.

“La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonista del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”, sostuvo, en un dardo a lo que fue el gobierno macrista y sentenció: “Por eso yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes”.