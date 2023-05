La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich volvió a exponer este martes sus diferencias con su rival en la interna amarilla, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le pidió "tener un discurso de nivel" durante la campaña y que "reconozca las realidades de cada lugar".

Lo afirmó en alusión a críticas que el propio alcalde hizo a la municipalidad de San Miguel, distrito a cargo de un sucesor del senador Joaquín De La Torre, aliado de la exministra de Seguridad.

"De la Torre me contó que Larreta fue a San Miguel y dijo que todos los comerciantes le habían dicho que la ciudad estaba sucia e insegura. A mí me parece que no está sucia ni insegura, tiene una buena gestión y es bueno reconocerlo", dijo Bullrich antes de un acto en el municipio de Lanús junto a su precandidato a gobernador bonaerense e intendente de ese distrito, Néstor Grindetti, y al diputado Ricardo López Murphy.

Si bien aseguró que "la competencia es buena para JxC", la titular del PRO de licencia le exigió a Larreta que "reconozca las realidades de cada lugar".

"Es importante en esta campaña tener un discurso de nivel", subrayó la líder del sector más duro del partido amarillo, denominado "los halcones".

De esta manera, Bullrich salió en defensa de las críticas que recibió su aliado De La Torre por parte de Larreta, quien dijo que en San Miguel -a cargo de Jaime Méndez, sucesor de De La Torre- hay "mucha preocupación con la inseguridad" y también cuestionó el estado de "las veredas".

"Muchos me lo reclamaban, mirá la vereda, no está bien. Esas pequeñas grandes cosas que los vecinos necesitan a veces. Una vereda así rota le espanta a los clientes a los comerciantes y ellos viven de eso", expresó Larreta al canal provincial TeleRed durante una visita a ese distrito.

Al conocer estas declaraciones, De La Torre fustigó a Larreta durante un plenario en esa ciudad, donde calificó al jefe de Gobierno porteño como "un inspector de veredas que debería bajar su precandidatura", y lo acusó de conducir una Policía que "mata pibitos", en alusión al crimen de Lucas González, jugador del Club Barracas Central que asesinado por uniformados del distrito a fines de 2021.

"Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta", apuntó el exintendente de San Miguel, que pese a atacar a sus adversarios internos y a respaldar su precandidatura presidencial con un discurso duro, no fue elegido por Bullrich como su candidato a gobernador de Buenos Aires.

En un intento por bajarle el tono a estos dichos, Larreta consideró que "no debe haber peleas entre políticos y menos entre los que pertenecen a un mismo espacio".

"No creo en la Argentina de las peleas de los políticos, y menos cuando se dan en un mismo espacio político. Mi eje es el hacer acción y poner en marcha programas como este que lanzamos hoy para mejorar la lectura de los chicos", afirmó Larreta esta mañana al presentar una iniciativa de su distrito.

Además de Grindetti, el PRO tiene lanzado como precandidato en la provincia de Buenos Aires al diputado Diego Santilli, delfín de Larreta en ese territorio, donde el partido amarillo pondrá en juego 22 de los 135 distritos que tiene en su poder.

Por su parte, Grindetti también lanzó un mensaje conciliador al afirmar que el diputado Cristian Ritondo, a quien Bullrich dejó afuera de la candidatura a gobernador de su espacio, "trabaja en su equipo de campaña", y admitió que no tiene definido quién será su acompañante de fórmula para las PASO.

"Nos conocemos mucho. Ayer estuvimos trabajando juntos con los equipos en el despliegue territorial que haremos en los municipios de la provincia para esta campaña. Tengo muy buen vínculo con Cristian", señaló en diálogo con AM 530 el intendente de Lanús.

Por otro lado, Larreta cuestionó el paro en los subtes impulsado por los metrodolegados. Aunque aseguró que la gestión está "abierta al diálogo", cuestionó que "los pasajeros tengan que estar de rehenes de paros escalonados que le complican la vida a la gente".

A la vez, consideró un "parche" las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa para elevar los límites mensuales de gastos con tarjetas de créditos.

"Vamos a sacar a este país adelante con un plan de desarrollo, produciendo y exportando más", enfatizó el jefe de Gobierno porteño.